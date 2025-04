Smutný pohľad na tabule čerpacích staníc: Dramatický nárast ceny TOHTO paliva! Slová analytika

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Nový týždeň, nová rana pre motoristov. Akoby nestačilo, že od 1. apríla platí nová transakčná daň, v priebehu tohto týždňa sa menili aj cenovky na čerpacích staniciach. A nie priaznivo.

Na čerpačke Slovnaft a Shell sa liter nafty predával zhodne za 1,509 eura, oproti minulému týždňu tak ide o zdraženie o necelé 2 centy. Liter benzínu sa predáva za 1,564 eura, medzitýždňovo zdražel o 3 centy. Na OMV sa liter nafty predáva za 1,509 eura, liter benzínu za 1,569 eura. Najlacnejšie naďalej tankujeme na benzínke Orlen, a to za 1,459 eura za liter nafty a 1,514 eura za liter benzínu.

(Zdroj: Topky.sk / Ramon Leško)

(Zdroj: Topky.sk / Ramon Leško)

(Zdroj: Topky.sk / Ramon Leško)

(Zdroj: Topky.sk / Ramon Leško)

Štatistický úrad: Nasleduje zdražovanie

Ako upozornil Štatistický úrad, motoristi si v závere marca výraznejšie priplatili za nákup benzínov, vzrástla aj cena prémiovej nafty. Bežná nafta sa predávala za takmer nezmenenú cenu, pohonné látky sa však naďalej predávali lacnejšie ako pred rokom, v priemere o 7 %.

"Aktuálne spotrebiteľské ceny pohonných látok počas 13. týždňa vzrástli pri benzínoch, výraznejšie pre kvalitnejších, prémiových s vyšším oktánovým číslom. Pri nafte vzrástla len cena prémiových druhov," upozornil Štatistický úrad,

Ako dodali, najdynamickejšie zvýšenie cien o 1,8 centu sa prejavilo pri prémiovom benzíne s oktánovým číslom 98 až 100, ktorý sa v uplynulom týždni predával v priemere za 1,732 eura za liter. Podľa štatistikov za to môže rast ceny benzínu natural 98, ktorej liter zdražel o 2 centy na 1,736 eura za liter. Benzín natural 95 sa predával za priemernú cenu 1,520 eura za liter, medzitýždňovo zdražel o 1,4 centa. Nafta sa predávala za takmer nezmenenú sumu 1,479 eura za liter. Prémiová nafta sa predávala za 1,689 eura za liter, oproti predchádzajúcemu týždňu zaznamenala iba nepatrný rozdiel. Naopak, motorové plyny zaznamenali rôzne cenové výkyvy. LNG, teda skvapalnený zemný plyn medzitýždňovo zdražel o 3,7 centu na 1,812 eura za kilogram. Ceny ostatných plynov nepatrne poklesli, CNG, teda stlačený zemný plynu sa predával za 1,651 eura za kilogram a LPG, teda skvapalnený ropný plyn za 0,769 eura za liter.

(Zdroj: štatistický úrad)

"Spotrebiteľské ceny sledovaných palív v 13. týždni ostali medziročne lacnejšie2). Cena bola nižšia pri benzíne natural 95 o 8,2 %, pri benzíne natural 98 o 7,3 % a pri motorovej nafte o 5,8 %. Priemerné ceny plynov boli medziročne vyššie, a to LNG o 24,4 %, LPG o 9,4 % a CNG o 3,1 %. Cena ekologického plynu bioLNG bola oproti minulému roku nižšia o 14,5 %," uzavreli.

Čo predpovedá analytik?

K tomu, čo sa aktuálne deje v ekonomickom svete a na čerpacích staniciach sa pre Topky.sk vyjadril analytik J&T banky Stanislav Pánis. Podľa jeho slov sa ropa v priebehu celého marca odrážala z najnižších úrovní od konca roka 2021. Avšak, na začiatkom apríla došlo k zmene a zmes Brent sa predávala nad 75 dolármi. Išlo tak o 10-percentný nárast z marcových miním.

"Podpísali sa pod to najmä sprísnené americké sankcie voči Iránu a Venezuele, ktoré zrejme obmedzia exporty ropných produktov týchto krajín na svetový trh. Ďalší faktorom bol rast geopolitického napätia, keď medzi obchodníkmi spľasínala nádej na skoré ukončenie konfliktu na Ukrajine, k tomu sa pridalo obnovenie izraelských vojenských operácii v Pásme Gazy, Sýrii a Libanone či americké útoky na jemenských husíjov. Navyše, dopyt po rope zatiaľ ostáva, na základe poklesu amerických zásob ropných produktov, relatívne robustným. To malo takisto tendenciu podporiť rast cien ropy," uviedol analytik.

Ako dodal, faktor neistoty a otáznikov ohľadom ciel a rizika obchodnej vojny, ktoré boli spojené so smerovaním americkej hospodárskej politiky, išiel v posledných týždňoch do úzadia. Aj z toho dôvodu možno podľa Pánisa vidieť zmeny a úpravy cien na čerpacích staniciach na Slovensku. Tie sa uplynulé týždne dostali na hranicu miním z decembra minulého roku, pričom nafta sa predávala za 1,5 eura za liter a benzín za 1,55 eura za liter.

"Predpokladáme, že zdražovanie palív u nás by malo byť limitované. A to práve pre pomerne vysoké zavedenie recipročných dovozných ciel Spojenými štátmi s očakávanými odvetnými opatreniami zasiahnutých štátov. Obchodná vojna bude výrazne spomaľovať ekonomický aktivitu a globálny hospodársky rast, čo bude mať negatívny vplyv aj na rast dopytu po rope. Ceny nafty by sa tak nemali dostať nad 1 eura a 55 centov a benzínu nad 1 euro a 60 centov v najbližších týždňoch. Existuje dokonca šanca, že by mohol nastať aj reverz zdražovania," uzavrel.

Ako tankujú naši susedia?

Ak by sme sa vybrali za hranice, zistili by sme, že väčšina našich susedov tankuje lacnejšie, ako my. Na Slovensku sú podľa portálu Tolls.eu priemerné ceny benzínu 1,52 eura za liter a nafty 1,48 eura za liter, medzitýždňovo sa tak cena nafty nezmenila, benzín zdražel o cent. Napríklad, liter nafty v Česku stojí 1,38 eura, liter benzínu 1,39 eura. Ide tak o rozdiel 13 centov na litri v prípade benzínu a 10 centov v prípade nafty. LPG tam stojí 0,72 eura za liter, o 5 centov na litri menej. Medzitýždňovo sa ceny palív u našich susedov nezmenili.

(Zdroj: Reprofoto - Tolls.eu)

(Zdroj: Reprofoto - Tolls.eu)

V Maďarsku stojí liter benzínu 1,50 eura a liter nafty 1,54 eura. Medzitýždňovo sa cena benzínu zmenila - zdražel o cent, rovnako aj nafta. Liter LPG v Maďarsku stojí necelé euro, medzitýždňovo sa jeho cena nezmenila.

V Poľsku stojí liter nafty 1,46 eura a liter benzínu 1,45 eura. LPG tu kúpime za 0,75 eura za liter. Medzitýždňovo cena nafty klesla o cent, naopak, benzín je drahší o cent na litri. V Rakúsku stojí liter benzínu 1,50 eura, teda o 2 centy menej, ako u nás. Nafta je výrazne drahšia, za liter zaplatíme 1,54 eura. Oproti predchádzajúcemu týždňu zdražel benzín o 2 centy, nafta o cent na litri.