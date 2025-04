Ilustračné foto (Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

BRATISLAVA - V motorovej nafte by mal byť vyšší podiel biologických komponentov, konkrétne metylesterov mastných kyselín (FAME). Ich maximálny podiel sa má zvýšiť z pôvodných sedem percent objemu na desať percent. Vyplýva to z návrhu novely vyhlášky o kvalite palív, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Dôvodom na jej zmenu je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady.