Rakúska rafinéria chystá masívne škrty: Veľké prepúšťanie sa má dotknúť aj Slovenska!

VIEDEŇ - Rakúska energetická skupina OMV chystá výrazné znižovanie počtu zamestnancov. Podľa dostupných informácií by malo ísť až o 2-tisíc pracovných miest, pričom škrty sa dotknú aj Slovenska. Spoločnosť tak plánuje zrušiť približne deväť percent svojej celkovej pracovnej sily.
Podľa informácií denníka Kurier sa prepúšťanie má najviac dotknúť rumunskej divízie Petrom, no chystá sa aj v Nemecku a na Slovensku. OMV na Slovensku pôsobí najmä prostredníctvom siete čerpacích staníc, pričom zamestnáva stovky ľudí. Zmeny by sa tak mohli dotknúť nielen administratívy, ale aj prevádzok na čerpacích staniciach. Presný počet pracovných miest, ktoré by mali na Slovensku zaniknúť, zatiaľ nie je známy.
V samotnom Rakúsku plánuje OMV zrušiť približne 400 z 5400 pracovných miest. Firma deklaruje, že chce postupovať s „maximálnymi sociálnymi ohľadmi“. Odborový zväz GPA však označil možné škrty za tvrdú ranu pre rakúsku ekonomiku a varuje pred protestnými akciami, ak zamestnanci nedostanú férové podmienky pre odchod.
Rakúska spoločnosť sa k informáciám zatiaľ oficiálne nevyjadrila. Agentúra Reuters pripomína, že OMV patrí k najväčším podnikom v Rakúsku a globálne zamestnáva zhruba 23-tisíc ľudí.