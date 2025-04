Protest v Bratislave: Organizátori zvolili novú stratégiu, pochod smerom k PARLAMENTU, ulice sú preplnené!

Pochod„Nie ruskému zákonu!“ v Bratislave (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák )

„Slovensko postupne opúšťa civilizovanú Európu, lebo Robert Fico sa rozhodol, že chce vládnuť ako Putin. Bez kritiky a bez kontroly,“ uviedol jeden z organizátorov pochodu, občianske združenie Mier Ukrajine. Novela zákona podľa neho nemá nič spoločné s transparentnosťou. Poukázalo aj na to, že podľa analýz organizácie Via Iuris je v rozpore s európskym právom i Ústavou SR. „Spoločne sme pripravení využiť všetky transparentné a demokratické spôsoby, aby sme tento zákon zastavili,“ dodali z organizácie Mier Ukrajine.

Protest proti ruskému zákonu schváleného vládou s názvom Slovensko je Európa! (Zdroj: SITA/Milan Illík)

Úrad vlády SR v uplynulých dňoch odmietol tvrdenia Via Iuris a označil ich za zavádzajúce. Legislatívne úpravy podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) zodpovedajú cieľom aktuálneho Programového vyhlásenia vlády (PVV) v oblasti lobingu a transparentnosti fungovania mimovládok. Zdôraznil, že návrh zákona vychádza z európskych štandardov a nemá nič spoločné so zákonmi o zahraničných agentoch, ako napríklad v Spojených štátoch amerických či Izraeli. Ohradil sa voči označovaniu zákona za „ruský zákon“. Za hrubé klamstvo a zavádzanie verejnosti označil používanie tejto nálepky na zvolávanie protivládnych demonštrácií a verejných zhromaždení. Avizoval tiež, že návrh ešte prejde pri schvaľovaní zmenou, diskusia sa vedie k časti týkajúcej sa lobingu.

Novela zákona o mimovládnych organizáciách prináša zmeny v transparentnosti a regulácii lobingu

Novela zákona o mimovládnych organizáciách z dielne koaličnej SNS má priniesť niekoľko zmien. Viaceré upravujú pozmeňujúce návrhy. Legislatíva sa aktuálne nachádza v parlamente. Pre neziskovú organizáciu, nadáciu či združenia s príjmom nad 35-tisíc eur sa má zaviesť povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti. Obsahom výkazu by mali byť aj informácie o osobách, ktoré prispeli na činnosť organizácie za rok viac ako 5000 eur. Rovnako by sa v ňom mali zverejňovať aj identifikačné údaje orgánov alebo členov orgánu organizácie. Návrh má tiež zaviesť reguláciu lobingu. Mimovládne neziskové organizácie, ktoré dostávajú prostriedky od orgánov verejnej správy, by tiež podľa návrhu mali byť povinnými osobami. Povinné by však mali byť poskytnúť iba informácie o hospodárení s danými prostriedkami.