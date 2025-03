VAROVANIE Vážna hrozba pre pacientov! Problémové LIEKY na klinikách, po užití hrozia závažné komplikácie

Ilustračné foto. (Zdroj: Getty Images)

"Najčastejšie ide o terapie dendritickými bunkami, ktoré patria medzi imunitné bunky ľudského tela. Hoci sme na Slovensku poskytovateľov takýchto neschválených liečebných metód nezaznamenali, pacienti zo Slovenska môžu byť cieľom inzerátov zahraničných kliník napríklad z Rakúska alebo Nemecka," priblížil ŠÚKL.

Vysvetlil, že takéto lieky neprešli schvaľovacími procesmi, a teda neexistujú dôkazy o ich účinnosti, bezpečnosti a kvalite. "Poskytovatelia takejto liečby využívajú ťažkú životnú situáciu pacientov a za svoje služby si účtujú vysoké sumy peňazí. Podaním takýchto liekov môžu pacientom spôsobiť závažné zdravotné komplikácie," uviedol ústav.

Pred rozhodnutím o užívaní akýchkoľvek liekov odporúča vždy sa poradiť so svojim lekárom. Apeluje tiež na to, aby verejnosť dôverovala iba liekom, ktoré sú riadne schválené príslušnými národnými autoritami alebo Európskou liekovou agentúrou (EMA). "V prípade akýchkoľvek pochybností si overte, či je produkt na Slovensku alebo v EÚ registrovaný. Poradí vám váš lekár alebo lekárnik, prípadne si to môžete overiť v databáze registrovaných liekov na našej webovej stránke sukl.sk," doplnila Balážiková.

ŠÚKL v tejto problematike naďalej spolupracuje s ďalšími národnými regulačnými autoritami v rámci EÚ a zároveň žiada verejnosť a najmä pacientov o pomoc pri nahlasovaní podozrivých prípadov. "Ak máte podozrenie, že ste sa stretli s ponukou neregistrovaných alebo nelegálnych liekov, nahláste nám to," ozrejmila hovorkyňa.