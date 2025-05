ŠOK na onkológii: Zamestnankyňu po krutej diagnóze prepustili bez odstupného, nešťastný podpis a pobúrený riaditeľ!

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Masarykův onkologický ústav Brno, gettyimages.com)

BRNO - Českých občanov pobúril prípad na onkológii v Brne, kde došlo k mimoriadne rýchlemu prepusteniu jednej z pracovníčok, pričom sama trpí nekompromisnou diagnózou a jej liečba si vyžaduje obrovské množstvo energie. V tých najťažších časoch však odišla z práce, kde pôsobila 5 rokov, pričom za to nedostala ani odstupné.

Celý prípad v článku riešil český portál novinky.cz. Pojednáva o prípade 47-ročnej Kateřiny Pecinovej z Brna, ktorá je okrem iného aj matkou a 5 rokov pôsobila v Masarykovom onkologickom ústave. Všetko zmenil rok 2023, kedy jej bola diagnostikovaná rakovina prsníka a nastúpila nekompromisná liečba, ktorá sa skladala z 16 chemoterapií, dvoch operácií a 24 ožarovaní. Po týchto úkonoch si ešte matka dvoch synov dala preventívne odstrániť vaječníky, aby zabránila ďalšiemu šíreniu ochorenia.

Liečbu pochopiteľne podstupovala priamo v pracovisku, kde bola zamestnaná už 5 rokov. "Vtedy mi po roku končilo nemocenské a nedalo sa to už predĺžiť, pretože mi bol priznaný invalidný dôchodok. Ja som však mala v pláne sa do práce vrátiť. Či už na svoju predchádzajúcu, alebo inú pozíciu. Aj to bol dôvod, prečo som sa chcela dohodnúť na neplatenom voľne počas doby mojej liečby," povedala pre portál Pecinová.

Tá však zrejme ešte netušila, aké kruté a nepríjemné prekvapenie aj v tomto ťažkom stave ju čaká. "Aj keď mi vedúca predtým tvrdila, že so mnou počíta, tak teraz mi povedala, že nevie, ako sa neplatené voľno vybavuje a nech s tým idem na personálne oddelenie. Že si mám podať výpoveď," popísala bod zlomu chorá Pecinová.

Výčitky od vedúcej aj v tom najhoršom období

Rakovinou postihnutá Kateřina si prešla peklom, no nasledovalo ďalšie. Vedúca jej potom zhrnula dôvody, prečo by mala podať výpoveď. Vraj aj tak neprejde cez závodnú lekárku a že viaceré kolegyne sa sťažujú na únavu, pretože tam ona nie je. Vraj musí namiesto nich vykrývať tieto personálne straty brigádnikmi.

Keď sa potom chcela na personálnom oddelení spýtať na možnosť neplateného voľna, ostala ako obarená. Na stole jej pristála dohoda o rozviazaní pracovného pomeru. Tú, žiaľ, v rozrušení a v časovej tiesni pred náročnou operáciou podpísala. Podľa redakcie v dohode chýba dôvod rozviazania pracovného pomeru.

Právnik tvrdí, že ústav ušetril tri mzdy, nešťastný podpis však spôsobil platnosť dohody

"Ak zamestnávateľ predloží dohodu o rozviazaní pracovného pomeru bez udania dôvodu, nemá zamestnanec nárok na odstupné. Z právneho hľadiska tak ústav ušetril tri mzdy len tým, že neuviedol tieto dôvody, čo by seriózny zamestnávateľ po piatich rokoch práce mal urobiť," povedal pre portál advokát Zdeněk Joukl. Smutné konštatovanie je už len to, že dohodu podpísala a tým nadobudla platnosť. "Tým prišla o tri odstupné. U človeka, ktorý sa lieči a ide o invalidný dôchodok, je to nezanedbateľná čiastka. Podľa môjho názoru zneužili tú jej tiesnivú situáciu," dodal Joukl.

Ústav si za svojím postupom stojí

Niekoľko hodín sa Masarykov onkologický ústav k medializovanému prípadu nevyjadroval, no to sa zmenilo. Podľa riaditeľa ústavu Marka Svobodu sa však celá vec podala v takom kontexte, že poškodila dobrú povesť ústavu. "V súlade so zákonníkom práce jej neprináležalo odstupné, pretože v jej prípade nešlo o pracovný úraz ani o chorobu z povolania ani by v prípade výpovede po dobu trvania výpovednej doby nemala nárok na náhradu platu," vysvetlil Svoboda.

Pre tento prípad však Svoboda zavedie nové opatrenia. Pri rokovaní o ďalšom možnom pôsobení zamestnanca po jeho dlhodobej neschopnosti bude prítomný ako personalista, tak aj jeho nadriadený. Cieľom je, aby sa predchádzalo situácii, keď bude tvrdenie proti tvrdeniu.

Svoboda vylúčil, že by ústav v tomto konkrétnom prípade postupoval zle. "V prípade, že nemožno nájsť riešenie, je to najmä z dôvodu, že ústav nemá náhradné miesto, ktoré by bolo v tom čase vhodné vzhľadom na požadovanú odbornú prax či vzdelanie daného zamestnanca," dodal Svoboda.

Ústav má teraz približne 1 200 zamestnancov. Kateřina Pecinová pracovala v sklade bielizne.