Nákaza SLAK zmení chov, predpovedajú experti: Aktuálny odhad výpadku mlieka! Chovateľ apeluje na kompetentných

„V podstate je to len taký jednoduchý výpočet, kde sa vychádzalo z priemernej dojivosti na Slovensku, priemernej ceny mlieka, priemernej ceny mäsa. My teraz všetku energiu a všetok čas venujeme tomu, aby sme tú nákazu zastavili, eliminovali a keď sa nám to podarí, čo pevne verím, že sa nám skutočne podarí v blízkej budúcnosti, tak potom určite bude priestor na to, aby sme si sadli a povedali si, aké škody boli spôsobené,“ priblížil na tlačovej konferencii predseda SPPK Andrej Gajdoš. Upozornil, že zvýšené náklady majú aj farmy, na ktorých síce nebol utratený dobytok, ale museli investovať financie napríklad do dezinfekcie a ochranných pomôcok.

Výpadok produkcie mlieka na úrovni 6 % sa podľa neho dá riešiť. Podstatné je, aby v najbližších týždňoch výraznejšie nenarástol. „Pokiaľ by táto nákaza skutočne prepukla aj do ostatných veľkých chovov, tak už sa môžeme baviť o tom, že to mlieko nemusí byť úplne samozrejmosťou, aspoň nie slovenské mlieko, tak ako sme zvyknutí mať ho na pultoch obchodných reťazcov,“ varoval Gajdoš.

Aktuálna situácia zatiaľ na ceny vplyv nemá

Aktuálna situácia podľa neho zatiaľ nemá vplyv na ceny mäsa alebo mlieka. „Na mäso to zatiaľ nejaký dopad nemá, pretože zatiaľ boli postihnuté len dojnice, mladý hovädzí dobytok, jalovice, prípadne teliatka... V prípade mlieka ešte zatiaľ myslím si, že nemôžeme hovoriť o nejakých obavách v rámci ceny,” doplnil predseda SPPK.

Výzva na dôsledné dodržiavanie opatrení

Predstavitelia komory opakovane vyzvali na dôsledné dodržiavanie všetkých predpísaných opatrení a rešpektovanie rozhodnutí odborníkov. Nákaza slintačky a krívačky je totiž vysoko infekčná a ľahko sa šíri. Ak bude potrebné, SPPK bude aj za sprísnenie opatrení.

„Tá situácia je mimoriadne dramatická, preto chceme vyzvať všetkých zainteresovaných, počnúc poľnohospodármi, končiac slovenskou spoločnosťou, aby toto brali veľmi vážne, aby sa striktne dodržiavali všetky pravidlá, či už je to na farmách alebo na hraničných priechodoch. Aby ľudia obmedzili pohyb okolo fariem, aby poľovníci pomáhali s tým, aby striehli okolo fariem na pohyb raticovej zveri, aby sme spoločne znížili riziko posunutia nákazy do ďalších chovov,“ zdôraznil prvý podpredseda SPPK Emil Macho.

Chov hovädzieho dobytka už podľa neho nikdy nebude vyzerať tak ako donedávna. Prísne opatrenia, ktoré sa využívajú v chovoch hydiny alebo ošípaných, budú musieť byť zavedené aj v chovoch hovädzieho dobytka. „Napríklad také, že zamestnanec, ktorý pôsobí na farme, kde je 2000 - 3000 kusov hovädzieho dobytka, nebude môcť chovať doma hovädzí dobytok. Prenos nákazy je proste taký, že pokiaľ robíte, čo robíte, tak ten prenos návštevou tretej osoby zrazu môžete mať vo svojom chove,“ doplnil Macho.

Situáciu netreba podceňovať, chovateľ vyzýva k prísnejším opatreniam

Na tlačovej konferencii sa zúčastnil aj chovateľ AgroContract Mikuláš Marián Záhumenský, ktorý vyjadril ľútosť, ako sa táto nákazy šíri na Slovensku ďalej. Zdôraznil, že situácia je veľmi vážna a netreba ju podceňovať, vzhľadom aj na to, že medzi nových ohniskom a tými predchádzajúcimi je vzdialenosť viac ako 50 kilometrov. Apeluje na všetkých, aby sa správali zodpovedne a na politikov, aby nešírili populistické vyjadrenia, ktoré im v tejto situácii momentálne vôbec nepomáhajú. "Celá komunikácia by mala byť v rukách odborníkov," dodáva.

"Na našich farmách chováme 6-tisíc kusov hovädzieho dobytka, produkujeme viac ako 100-tisíc litrov mlieka denne a teda túto situáciu vnímame veľmi vážne," približuje Záhumenský s tým, že na ich farme zaviedli prísne bezpečnostné a hygienické opatrenia už pri odhalení prvého prípadu v Maďarsku - snažili sa zabrániť pohybu osôb na ich farmy; vylúčili osoby, ktoré na farme nutne nemusia byť; na farmu prichádzajú ľudia, ktorí sú kontrolovaní; zaviedli bezpečnostnú rampu a dezinfekčné brody; mlieko vyvážajú z farmy von vlastnou cisternou; zastivili akýkoľvek pohyb zvierat z ich chovov. "Myslím si, že situácia si vyžaduje ešte prísnejšie opatrenia, dezinfeknčé rohože by mali byť zavedené aj z miest, odkiaľ z ohnísk odchádzajú ľudia," dodáva s tým, že podľa neho veterinári budú tieto nariadenia ešte sprísňovať.

"Za nás chovateľov môžem povedať, že by nám veľmi pomohlo, keby sa zriadila nejaká informačná linka, ktorú by zriadilo ministerstvo alebo Štátna veterinárna a potravinová správa SR, kde by informovali všetkých chovateľov, či malých alebo veľkých, a zároveň vyvracali všetky dohady. Keď nemajú informácie, tak to vytvára priestor pre rôzne konšpirácie a chaos, ako sme tomu boli svedkami počas víkendu," dodal.