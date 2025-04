Ľudia sú pobúrení! V meste sa koná cirkus, predtým bol v Malackách: Radnica vysvetľuje, prečo to schválila

(Zdroj: Reprofoto/Tvnoviny.sk)

MALACKY - Slintačka a krívačka (SLAK) zmenila na Slovensku pravidlá. Vláda a odborníci nariadili prísne opatrenia, ktoré zahŕňajú aj zakáz prevozu zvierat. V nedeľu sa objavilo piate ohnisko nákazy, a to na Zahorí - v obci Plavecký Štvrtok v okrese Malacky. Práve v Malackách sa minulý týždeň konali cirkusové predstavenia, ktoré sa tento týždeň presúvajú do Pezinka. Ľudia preto nešetria kritikou. Mesto vysvetľuje aktuálnu situáciu a tvrdí, že o nich vie.

Minulý týždeň sa konali predstavenia cirkusu Aleš v meste Malacky, pričom posledné sa odohralo cez víkend v nedeľu. Pár kilometrov od mesta zároveň v ten istý deň potvrdili v Plaveckom Štvrtku ďalšie ohnisko nákazy slintačky a krívačky. Cirkusové predstavenia sa tento týždeň presunú do Pezinka, čo vzbudilo u ľudí vlnu kritiky. Radnica však vysvetľuje, že podujatia prehiehajú v súlade so všetkými platnými veterinárnymi a bezpečnostnými opatreniami.

Zítra poslední vystoupení neděle 11:00 Malacky 🎪🤡🎪🤡🎪🤡🎪🤡 ➡️➡️➡️ Dále směr PEZINOK 😊😊😊 Posted by Cirkus ALEŠ oficiální on Saturday, March 29, 2025

"V súvislosti s aktuálnou diskusiou o bezpečnosti konania cirkusového predstavenia Cirkusu Aleš v Pezinku by sme chceli ubezpečiť verejnosť, že podujatie prebieha v súlade so všetkými platnými veterinárnymi a bezpečnostnými opatreniami," uvádza radnica s tým, že mesto vydalo súhlas na záber verejného priestranstva v zeleni za účelom konania cirkusového predstavenia od 2. apríla do 6. apríla 2025. Deklaruje, že pred jeho udelením prebehla komunikácia so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou (ŠVaPS) Senec, ktorá potvrdila, že o predstavení v Pezinku vie a že cirkus bol kontrolovaný v Malackách.

🔴 Stanovisko k bezpečnosti pobytu Cirkusu Aleš v Pezinku V súvislosti s aktuálnou diskusiou o bezpečnosti konania... Posted by Mesto Pezinok on Monday, March 31, 2025

"Vzhľadom na aktuálnu situáciu so slintačkou a krívačkou boli pre Cirkus Aleš prijaté prísne veterinárne opatrenia: všetky zvieratá vnímavé na SLAK (hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané a iné párnokopytníky) sú umiestnené v karanténe mimo Pezinka a nebudú súčasťou programu," garantuje radnica.

Predstavenia v Pezinku majú podľa jej slov zahŕňať len zvieratá, ktoré nie sú vnímavé na toto ochorenie – konkrétne poníky, vtáky a hady. "Do podmienok súhlasu boli zapracované Mimoriadne núdzové opatrenia vydané ŠVaPS SR, ktorých dodržiavanie bude dôsledne kontrolované," dodáva mesto a zdôrazňuje, že im záleží na bezpečnom prostredí pre zvieratá vnímavé na SLAK.

Ľudia aj tak nešetria kritikou

Napriek vysvetleniu radnice ľudia nešetria kritikou. "Ako je možné, že sa môžu premiestňovať v tejto dobe zvieratá vnímané na toto ochorenie?! Veľmi sa čudujem, že Pezinok im vydal povolenie na vystúpenie," kritizuje jedna z občanov v komentároch, ktorá to považuje za nezodpovedné aj zo strany cirkusu. "Pravdepodobne im je zisk prednejší ako osudy malých aj väčších chovateľov dobytka," dodala.

"Rovnako som ostala v nemom úžase… veď na Záhorí je nové ohnisko nákazy… cirkus tu nemá čo robiť…," dodáva ďalšia. "Možno raz ako spoločnosť odsúdime cirkusy so zvieratami a nemuseli by ste riešiť tento problém," zhodnotil iný.