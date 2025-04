Chovatelia sa kvôli SLAK búria! Bránia vstupu veterinárom, testujú si zvieratá PCR testami: VÝZVA expertov

(Zdroj: TASR - Jakub Kotian)

Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SSD) aj Štátna veterinárna a potravinová správa SR opakovane vyzývajú na striktné dodržiavanie opatrení v súvislosti s výskytom nákazy slintačky a krívačky (SLAK) na Slovensku. Na potrebe dodržiavania opatrení sa v diskusii TA3 jednoznačne zhodli aj odborníci - ochranárka a chovateľka Lenka Kmeťová, prvý podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho a chovateľ Martin Zahumenský.

Mnohí chovatelia bránia vstupu veterinárom

Ochranárka Kmeťová má obavu z aktuálnej situácie, ktorá medzi niektorými chovateľmi naberá nebezpečný smer. „Bohužiaľ mám také, by som povedala, negatívne informácie. Lebo možno tí ľudia teraz neveria dokonca ani veterinárom, ktorí chodia a testujú tie zvieratá. Myslím si, že to už prebehlo médiami, určite sociálnymi sieťami, ako ľudia sami robia výtery na PCR testy,“ upozornila s tým, že mnohí chovatelia blokujú vstup veterinárov do svojich chovov a chcú si zvieratá brániť „za každú cenu“. „Je to trošku nešťastná vec, lebo tým pádom naozaj asi nebudeme môcť riadne kontrolovať tie chovy. A ja si myslím, že by bolo dobre tak trošku zintenzívniť tú komunikáciu zo strany kompetentných orgánov s týmito ľuďmi,“ vyzvala v TA3.

Veterinárom, ktorí v aktuálnej situácii čelia zo strany chovateľov aj odporu, vyjadrila solidaritu, pretože si uvedomuje, v akom ťažkom rozpoložení sú a akým spôsobom musia vykonávať svoju prácu. „Chcem aj požiadať verejnosť, aby si to predstavili. Asi nikto by nechcel byť v ich koži, takže, prosím, naozaj rešpektujme ich. A vzájomným rešpektom sa možno naozaj pomôžeme ochrániť aj tie samotné zvieratá," apeluje na chovateľov.

Ľudia si zamieňajú demokraciu s anarchiou

Podľa Macha si ľudia zamieňajú demokraciu s anarchiou. „Keď raz má niekto neregistrovaný chov, a ten chov má byť registrovaný, tak budú sa vytvárať nejaké živé reťaze. A teda nepustíme k tej kravičke alebo k tomu prasiatku veterinárov. Ľudia si začnú zver sami testovať. Zrazu sme všetci odborníci na veterinu,“ kritizoval v diskusii TA3. Problém veľkého množstva neregistrovaných zvierat u domácich chovateľov, ktoré by mohli chorobu prenášať, vidí aj minister Takáč. Ten v pondelok uviedol, v niektorých prípadoch sa podľa neho počet zvierat blížil k 100 kusom.

Tuto situáciu považuje Macho za mimoriadne dramatickú a vyzýva všetkých zainteresovaných, počnúc poľnohospodármi, končiac slovenskou spoločnosťou, aby to brali veľmi vážne, aby sa striktne dodržiavali všetky pravidlá, či už je to na farmách alebo na hraničných priechodoch. Podľa Macha sú opatrenia, vrátane utrácania zvierat v ohrozených oblastiach, nevyhnutné. Vyzýva, "aby ľudia obmedzili pohyb okolo fariem, aby poľovníci pomáhali s tým, aby striehli okolo fariem na pohyb raticovej zveri, aby sme spoločne znížili riziko posunutia nákazy do ďalších chovov.

Mrzí ho, že sa väčšina debát točí o tom, či sa budú v okruhu 3 kilometrov utrácať chovy u drobnochovateľov, približne do 100 zvierat. Upozornil na to, že z väčšej časti ide o neregistrované chovy, kde tá biologická bezpečnosť je oveľa ťažšie dodržiavateľná ako v tých väčších chovoch. Preto je potrebné v rámci toho okruhu preventívne utratiť tieto hospodárske zvieratá, aby sa eliminovalo riziko nákazy u veľkochovateľov s tisíckami kusov zvierat.

Je neprijateľné, aby sa táto situácia využívala na politický boj

„Pokiaľ si nechceme zlikvidovať torzo slovenského poľnohospodárstva, tak jednoducho, striktné pravidlá v časoch, kedy o veciach majú rozhodovať odborníci, musíme dodržiavať. Pokiaľ ich nebudeme dodržiavať, tak to mlieko na pulte nebude,“ varoval Macho, ktorý zároveň apeloval na to, aby sa zabránilo politizácii krízy. „Bohužiaľ, musíme to my, takto tvrdo odborníci, povedať. Lebo sami politici za zopár lajkov a za jednoducho nejaké virálne videá sú schopní toto nejakým spôsobom spochybňovať,“ upozornil Macho.

Podobne sa vyjadril aj chovateľ dojníc Záhumenský. Podľa neho nie je prijateľné, že sa táto situácia využíva na politický boj. „Je veľmi nebezpečné, že v tejto situácii sa k tomu vyjadrujú politici. Celým spektrom sa táto téma zneužíva politicky. Bohužiaľ, vytĺka sa z toho politický kapitál, na tomto nešťastí slovenského poľnohospodárstva, ktoré nás postihlo,“ povedal. Na pondelkovej tlačovej konferencii zároveň zdôraznil, že situácia je veľmi vážna a netreba ju podceňovať, vzhľadom aj na to, že medzi nových ohniskom a tými predchádzajúcimi je vzdialenosť viac ako 50 kilometrov. Apeluje na všetkých, aby sa správali zodpovedne a na politikov, aby nešírili populistické vyjadrenia, ktoré im v tejto situácii momentálne vôbec nepomáhajú. "Celá komunikácia by mala byť v rukách odborníkov," dodáva.

Záhumenský zároveň apeloval na verejnosť, aby podporila domácich producentov. „Pre podporu chovateľov chcem vyzvať celú verejnosť, aby kupovala slovenské výrobky. Aby v tomto čase podporila slovenských chovateľov a takisto aj slovenských potravinárov. Pretože ešte to nebolo tak mediálne komunikované, ale myslím si, že hospodárske škody budú obrovské,“ obáva sa.

Slintačka a krívačka bola doteraz potvrdená v piatich chovoch dobytka na juhu a západe Slovenska - v Medveďove, Ňárade, Bake, v obci Lúč na Ostrove a v Plaveckom Štvrtku. Ide o závažnú, vysoko nákazlivú, akútnu, horúčkovitú vírusovú chorobu hospodárskych zvierat s významnými ekonomickými dosahmi. Vláda vyhlásila pre celé územie Slovenska mimoriadnu situáciu.