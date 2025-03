Česko SPRÍSŇUJE opatrenia proti SLAK! Podozrenie na nákazu v Dolnom Ohaji sa nepotvrdilo, uviedol Takáč

Dezinfekčný brod pre vozidlá prichádzajúce na Slovensko z Maďarska na hraničnom priechode Komárno - Komárom (Zdroj: TASR/Milan Drozd)

Výborný uviedol, že v pondelok asi 15 minút telefonoval so slovenským ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richardom Takáčom a má tak aktuálne informácie z mimoriadneho rokovania slovenskej vlády.

Spresnil, že nové opatrenie, teda testovanie mlieka PCR testami, sa bude týkať všetkých fariem v Juhomoravskom kraji, ktoré majú nad 100 kusov dojníc, a v okresoch Břeclav a Hodonín, ktoré hraničia so SR, aj od menších chovateľov. „Slúži to na to, aby sme preventívne dokázali z vyšetrenia mlieka zistiť podozrenie na výskyt tejto nákazy na českom území. V mlieku je totiž nákaza prítomná už niekoľko, asi tri až päť dní pred klinickými príznakmi u zvierat. Robíme to preventívne,“ vysvetlil Výborný. V budúcich dňoch sa tiež bude sérologicky vyšetrovať voľne žijúca zver v zverincoch na južnej Morave.

Zdôraznil, že zákaz prevozov zvierat a živočíšnych produktov platí absolútne a na drobnochovateľov pri hraniciach so SR apeloval, aby tajne neprevážali veľkonočné kozliatka a jahniatka, ktoré sa pred Veľkou nocou podľa jeho slov zo SR zvyknú dovážať. „Akýkoľvek dovoz, hoci len jedného kozliatka alebo jahniatka, je hazard s touto nákazou v ČR a je to veľmi nezodpovedné voči chovateľom v ČR. Apelujem na všetkých, aby k ničomu takému nedochádzalo. Jedno kozľa naložíte do kufra, to nikto nedokáže na hraniciach ustrážiť, ale, prosím, nerobte to, lebo to ohrozenie je obrovské,“ zdôraznil minister. V budúcich dňoch počítajú aj so zapojením pracovníkov vojenskej veterinárnej správy.

Riaditeľ českej Štátnej veterinárnej správy (SVS) Zbyněk Semerád dodal, že od polnoci bude tiež platiť zákaz vykonávať službu úpravy paznechtov a strihania oviec. Tieto činnosti budú môcť robiť len chovatelia.

Výborný v nedeľu na sociálnej sieti X oznámil, že existuje podozrenie na ďalšie ohnisko nákazy SLAK na Slovensku, konkrétne na farme v Plaveckom Štvrtku. V reakcii na to Česko sprísnilo kontroly na diaľničnom hraničnom priechode Lanžhot - Brodské. Krátko na to sa nákaza v lokalite potvrdila. Opatrenia sa podľa českej SVS nezmenili, kontroly by však odvtedy mali byť dôslednejšie.

Takáč so zástupcami poľnohospodárov vyzvali na dodržiavanie opatrení

Slintačka a krívačka sa na ďalšie farmy zatiaľ nerozšírila a na Slovensku tak zostáva päť ohnísk tohto ochorenia zvierat. Podozrenie na nákazu v Dolnom Ohaji sa nepotvrdilo, informoval v pondelok minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD). Po spoločnom rokovaní vyzval šéf agrorezortu so zástupcami poľnohospodárov na prísne dodržiavanie nariadení, ktoré majú šíreniu nákazy zabrániť.

„Potrebujem opäť apelovať na poľnohospodárov, poľnohospodárske subjekty naprieč celým Slovenskom, aby dodržovali všetky opatrenia, všetky nariadenia, ktoré boli vydané ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy pánom Chudým, ktoré boli vydávané od 7. marca až doteraz, aby dodržovali všetky nariadenia, ktoré sú, je to uzavretie hospodárskych dvorov, dezinfekcia, zákaz vstupu tretím osobám,“ povedal Takáč. Problémom je podľa ministra veľké množstvo neregistrovaných zvierat u domácich chovateľov, ktoré by mohli chorobu prenášať. V niektorých prípadoch sa podľa neho počet zvierat blížil k 100 kusom.

Rezort pôdohospodárstva podľa ministra pripraví zrozumiteľnú príručku o tom, čo je vírusové ochorenia a aké kroky by mali robiť. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Andrej Gajdoš dodal, že v najbližších dňoch by mohla byť zriadená aj infolinka, na ktorej by mohli farmári získať základné informácie o opatreniach, ktoré sa na nich vzťahujú.

Takáč zopakoval, že na farmy pri Dunajskej Strede sa nákaza dostala pravdepodobne vzduchom, no na farmu v Plaveckom Štvrtku bola zanesená človekom. Na jednotlivých farmách veterinári zisťujú, či sa z nich v rizikovom období niečo neprevážalo do iných častí Slovenska. Minister zdôraznil, že napriek zákazu prevozu zvierat majú indície o porušovaní tohto nariadenia. „Prosím vás, vážení poľnohospodári, netreba to podceňovať, je to fakt veľmi závažná situácia a nemôžete to brať tak, že teraz to je len niekde na juhu a nás sa to nedotýka. Dotýka sa to celého Slovenska,“ dodal minister.