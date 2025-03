Najväčšia HANBA Bratislavy! Večerná návšteva Hlavnej stanice: Drogy, prostitúcia a súlož na pánskych WC!

(Zdroj: Facebook - Nekŕmte nás odpadom)

Na tento problém upozorňuje stránka Nekŕmte nás odpadom, ktorá počas večernej návštevy Hlavnej stanice zachytila znepokojivý obraz – skupinky ľudí obchodujúcich s drogami, kradnutým tovarom a dokonca ponúkajúcich prostitúciu. Toalety sa podľa nej stali priestorom nielen pre nelegálne aktivity, ale aj pre intímne stretnutia. Na pánskych WC sa v kabínkach údajne súloží.

Video nakrútené na Hlavnej stanici ukazuje tiež bezdomovcov, ktorí sa snažia uniknúť chladu a zdržiavajú sa v rôznych častiach budovy. To podľa autorov videa sprevádza nepríjemný zápach. "Čakajúci cestujúci musia byť v strehu, aby ich niekto neokradol. Ponúkané občerstvenie v stánkoch pripomína 90. roky. Kvalita jedla je žalostná a hygienické podmienky sú často nevyhovujúce," dodáva stránka vo svojom príspevku.

Železnice plánujú zásadnú rekonštrukciu

Hlavná stanica v Bratislave by mala podľa generálneho riaditeľa železníc Alexandra Saka prejsť zásadnou rekonštrukciou a investovať by do nej chceli 10 až 20 miliónov eur. „Hlavná stanica je v roku 2025 našou ústrednou témou, je to stanica hlavného mesta, a dnes vyzerá ako vyzerá,“ skonštatoval Sako na konci januára na stretnutí s novinármi.

Podrobnosti chce predstaviť v ďalších týždňoch spolu s ministerstvom dopravy. „Vo veľmi krátkom čase bude tá stanica vyzerať inak. Nie úplne inak, architektonicky bude viac-menej podobná ako je dnes, ale bude sa jednať najmä o vnútorné zmeny, bude tam viac reštaurácií, bude užívateľský viac príjemná,“ dodal riaditeľ ŽSR.