Fico deň po stretnutí Migaľa so Šimečkom: Prehovoril k poslancom koalície! V Smere hovoria o kupčení s hlasmi

BRATISLAVA – Zdá sa, že koalícia má na stole ďalší problém. Na svoju stranu chcela pretiahnuť trojicu Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša, ktorých vylúčili zo strany Hlas-SD a poslanca Hlasu-SD Jána Ferenčáka. Rokovania si zobral pod patronát sám premiér Robert Fico (Smer-SSD), no okrem špekulácií o tom, aké funkcie by trojica mohla obsadiť, sa verejnosť nedozvedela nič. V pondelok poobede však nabrali veci nový smer – šéf opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka zverejnil fotku zo spoločného obeda s Migaľom. To prinieslo otázky, či odídenec z Hlasu nakoniec neskončí v opozícii. Premiér Robert Fico (Smer-SSD) poslal koaličným poslancom, ktorí si hľadajú svoje miesto, odkaz.

Fotku zo spoločného stretnutia zverejnil na sociálnej sieti Michal Šimečka. Šéf PS skritizoval politiku vládnej trojky. "Teraz sa láme, kam budeme patriť. To som dnes povedal aj poslancovi Migaľovi, ktorý spolu so svojimi dvoma kolegami, Radomírom Šalitrošom a Jánom Ferenčákom, môžu pomôcť rozhodnúť,“ uviedol šéf PS. Prezradil, že s Migaľom hovorili o situácii v parlamente a o voľbe predsedu NR SR, kde sa zhodli, že Richard Raši nie je dobrým kandidátom. "Toto nebolo stretnutie o žiadnej spolupráci, ani o žiadnych ponukách, toto bolo stretnutie, na ktorom sme si vymieňali základné pozície," povedal poslanec PS Martin Dubéci. Migaľovi podľa jeho slov nedali ani ponuku, aby vstúpil do strany.

„Hovorili sme o aktuálnej vnútropolitickej situácii, o tom, ktoré témy nás spájajú a ktoré rozdeľujú. Faktom je, že veľké množstvo vecí, ktoré má koalícia v programovom vyhlásení majú veľký prienik aj s programami opozičných strán a naopak,“ vyjadril sa na margo stretnutia Migaľ. Uviedol tiež, že v prípade, že sa im nepodarí s koalíciou nájsť mechanizmus, ako by ju mohli ďalej podporovať, chcel by pomáhať aspoň budovať mosty medzi opozíciou a koalíciou. „A ak nájdeme spoločnú cestu, tak budem veľmi rád, ak budem môcť koaličných partnerov presviedčať, že je dôležité počúvať aj “konkurenciu”, pretože nikto z nás nemá patent na rozum bez ohľadu na to, aké má veľké bicepsy a opozíciu o tom, že nie všetky návrhy z dielne koalície škodia Slovensku,“ dodal.

Poslanec Ján Mažgút v pondelok večer uviedol, že Migaľ týmto ukázal, kam chce patriť. „Ja keď som tú fotku prvýkrát zbadal, tak som si povedal ´vau´. Pokiaľ to doteraz bolo kupčenie s hlasmi, tak po novom sa kupčenie s hlasmi volá pracovný obed,“ povedal Mažgút v relácii STVR Komentáre dňa. „Pán Migaľ zrejme nám všetkým, a nielen kolegom, ale aj občanom, ukázal, kam chce patriť,“ uviedol. Podľa Tibora Gašpara (Smer-SSD) bude na Samuelovi Migaľovi, "aby vysvetlil, či chce, alebo nechce podporovať túto vládnu koalíciu."

Ficov odkaz z tlačovky

Premiér Robert Fico stretnutie Samuela Migaľa s Michalom Šimečkom nekomentoval. V úvode dnešnej tlačovej konferencie, ktorá bola venovaná štátnemu nájomnému bývaniu, však poslal stručný odkaz. „Chcel by som túto tlačovú konferenciu venovať tým poslancom vládnej koalície, ktorí oprávnene hľadajú svoje miesto pod politickým slnkom. Chcem im ju venovať preto, aby si uvedomovali, že táto vláda na dennej báze rieši neuveriteľné množstvo vážnych výziev, či už na domácej, alebo na medzinárodnej úrovni,“ povedal Fico. Vládnutie je podľa neho o plnení Programového vyhlásenia vlády. „To, že tu dnes stojíme, je dôkazom toho, že plníme PVV,“ povedal Fico.

Koalícia má momentálne v parlamente istých 76 hlasov, čo je najtesnejšia možná väčšina. To, že takéto vládnutie je náročné, pripúšťa aj premiér Robert Fico (Smer-SSD). "Sedemdesiatšesť poslancov dnes máme. Nie som však naivný. Vládnuť so 76-tkou je veľmi, veľmi náročné, pretože hocikto môže kedykoľvek vypadnúť," skonštatoval. Koalícia mala záujem mať na svojej strane 79 poslancov a rokovala so Samuelom Migaľom a Radomírom Šalitrošom, ktorých vylúčili z Hlasu-SD a poslancom Hlasu-SD Jánom Ferenčákom. V hre mal byť dokonca post ministra investícií, ktoré v súčasnosti patrí Smeru-SD. To by mohol obsadiť niekto z odídencov z Hlasu-SD alebo niekto kvalifikovaný, koho by nominovali migaľovci. Hovorilo sa tiež o tom, že Ján Ferenčák mohol obsadiť momentálne voľný post šéfa parlamentu.