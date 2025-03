Koaličná kríza sa chýli ku koncu: Kaliňák ako mediátor, je spor naozaj zažehnaný? Odborník neskrýva skepsu

Kaliňák bol medzičlánkom, ktorý pomáhal tvoriť novú dohodu medzi koalíciou a migaľovcami. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Rozdielnosť názorov na viaceré domáce, ale aj zahraničné témy si dávali najavo viac ako dva mesiace. Reč je o skupine okolo poslanca Samuela Migaľa a zvyškom koalície. Aj keď už väčšina migaľovcov nepatrí k Hlasu-SD, ich pozícia sa zrejme upevnila. Avšak, za pridlhý čas, čo si stihli ministerstvo uchmatnúť aj huliakovci z Národnej koalície, sa migaľovci zmohli len na toľko skloňované MIRRI. Predtým sa totiž intenzívne klebetilo (a potvrdil to aj Matúš Šutaj Eštok ako šéf Hlasu), že migaľovci mali mať zálusk aj na vojenské spravodajstvo. Kríza sa však zrejme chýli ku koncu, čo potvrdil aj mediátor Robert Kaliňák. Odborník je však pri zemi, pokiaľ ide o definitívny koniec prekáračiek.

archívne video

Robert Kaliňák po rokovaní vlády o koaličnej kríze (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Na to, či je konflikt vo vnútri vládnej koalície touto blížiacou sa dohodou s migaľovcami definitívne vyriešený, sme sa pýtali politológa Radoslava Štefančíka z Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Je koaličná kríza blížiacou sa dohodou migaľovcov s Robertom Kaliňákom definitívne zažehnaná?

- Povedal by som, že dočasne bude v koalícii pokoj. Ale uspokojením požiadaviek jednej skupiny môže vzniknúť iná skupina, ktorá prejaví nespokojnosť. Funkcií nikdy nie je dosť a kandidátov na nich ešte viac. Sú poslanci, ktorí radi a dobrovoľne sedia ako voš pod chrastou a ticho šúchajú nohami pod stolom, ale nemožno vylúčiť, že sa objavia iní rovnako ambiciózni poslanci a oheň bude opäť na streche. Netreba zabúdať, že nevieme presne odhadnúť, ako sa bude správať nový poslanec Radačovský a ako bude Andrej Danko znášať azda najväčšiu potupu, akú mu kto kedy v politike pripravil.

Kde môžu vzplanúť prípadne ďalšie ohniská možných konfliktov?

- Po prvej otázke som naznačil, že ako neriadená strela sa môžu správať najmä poslanec Danko a budúci poslanec Radačovský. Že o iných ohniskách nespokojnosti zatiaľ nevieme, ešte neznamená, že sa niekde nerozhoria. Nezabúdajme, že o poslancoch Malatincovi a Šalitrošovi pred revoltou málokto vedel a dnes sú to hviezdy mediálneho neba.

Samuel Migaľ (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Neboli vyše dva mesiace naťahovačiek príliš dlhým obdobím na to, že si migaľovci vydobyli "až" jedno ministerstvo? Vieme, že huliakovci niečo také vedeli vyriešiť oveľa rýchlejšie.

- Nato, že migaľovci majú teraz silu troch poslancov, teda vládnuť, aspoň teoreticky, sa dá aj bez nich, si myslím, že je to dosť. Navyše, nepoznáme, čo všetko ešte budú mať pod svojou kontrolou. Prípadne, aké finančné dotácie aká skupina dostala.

Richard Raši (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Majú poslanci okolo Samuela Migaľa nádej sa opätovne vrátiť do politiky (po budúcich voľbách) po avizovanej dohode s Kaliňákom? Alebo budú už navždy chápaní ako zradcovia?

- Dohoda s vládnou koalíciou im to komplikuje. Hlas ich zrejme na svoju kandidátku nezoberie. Uvidíme, ako budú hlasovať pri návrhoch zákonov, ktoré budú sporné a ktoré budú narúšať princípy ústavnosti, právneho štátu či liberálnej demokracie. Ak budú opätovne participovať na vládnom valci, budú vyzerať mimoriadne smiešne a nedôveryhodne. Na druhej strane, ak sa budú držať svojich princípov, o ktorých nás tu ostatné týždne presviedčali, môžu byť príjemnejšou stránkou tejto vládnej družiny. Viem si však predstaviť, že pred nasledujúcimi voľbami pomôžu niektorej mimoparlamentnej strane. Netreba zabúdať, že ambíciu dostať sa späť do parlamentu má napríklad Boris Kollár a ten by sa na spojenectvo s nimi mohol pozerať pragmaticky.

Robert Kaliňák (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Prežije vládna koalícia do riadnych volieb v roku 2027?

- Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by niekto z pôvodných 79 poslancov vládnej koalície, chcel prejsť na druhú stranu a povaliť štvrtú vládu Roberta Fica. Toto nie je súboj medzi Matovičom a Sulíkom, ktorí by už hodili flintu do žita. Toto je zoskupenie mimoriadne pragmatických a po moci túžiacich politikov. A tí nezvyknú prísť o svoje mocenské výhody dobrovoľne, ako tí dvaja nešťastníci z predchádzajúceho volebného obdobia.