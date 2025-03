Slovensko sa mohlo na samite zachovať ako Maďarsko: Rešpektujem však Fica, uviedol Danko

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Slovensko sa mohlo na štvrtkovom (6. 3.) samite EÚ zachovať ako Maďarsko a v niektorých pozíciách by malo zaujímať neutrálny postoj. V piatok to uviedol šéf SNS a podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko. Chápe však premiéra Roberta Fica (Smer-SD), myslí si, že rokovania neboli ľahké. Nechce s ním ísť do konfliktu a stojí za ním. Danko ocenil, že Fico zabojoval o obnovenie dodávok plynu a že háji záujmy SR. Vyhlásil tiež, že SNS by odišlo z vlády, ak by sa rozhodlo o poslaní slovenských vojakov na Ukrajinu.