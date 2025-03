Danko totálne vypenil: Som strašne nas*atý, taký PRIESKUM si môže šéf úradu strčiť do zadku!

Danko po zverejnení preferencií Štatistickým úradom SR vypenil. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, TASR/Jaroslav Novák)

Danko svoju nespokojnosť vyjadril v poslednom rozhovore pre Hospodárske noviny. V Dankovi vzkypela žlč po tom, čo boli uverejnené výsledky druhého prieskumu z dielne štátneho Infostatu. Progresívne Slovensko v ňom vyhráva so ziskom 24,8 percenta hlasov. Smer-SSD by volilo 22,5 percenta, na treťom mieste by skončila strana Hlas-SD s podporou 11,5 percenta voličov. Do parlamentu by sa dostalo aj KDH (8,4 percenta), hnutie Republika (6,6 percenta) a Demokrati (5 percent).

Horšie je to už však na pôde mimoparlamentných subjektov, ktoré by neprešli ani cez trojpercentnú hranicu štátneho príspevku. Danko to napriek tomu vidí inak, keďže prieskumy súkromných agentúr Focus či AKO mu podľa jeho slov dávajú silu v rozmedzí 3 až 4 percent.

Taký prieskum nech si šéf štatistického strčí do zadku, som strašne nas*atý, vybuchol Danko

Po týchto výsledkoch najskôr Danko vyzval Fica, aby odvolal šéfa Štatistického úradu SR Martina Nemkyho. Po nástupe na rozhovor do Hospodárskych novín však zvolil drsný slovník a poriadne kompetentným naložil. Zverejnenie prieskumu považuje zo strany Smeru za "špinavý podraz", no neskončil len pri týchto slovách.

"Šéf Štatistického úradu si môže ten prieskum, strčiť do zadku. To môžete odvysielať, ale ja so sebou brnkať nenechám," rozohnil sa Danko, pričom ho po týchto slovách napomenula aj redaktorka. Danko ešte v skorších a aj v neskorších pasážach relácie obvinil Smer a Fica z toho, že SNS opätovne postavilo do situácie, kde sa "štiepia hlasy národných síl". Podľa Danka Fica ranil aj samotný vznik Hlasu. "Som strašne nas*atý z toho, čo si dovolili a budem to riešiť," vyjadril sa ešte na záver k téme štátneho prieskumu Danko.

Danko pritom ešte minulý rok túžil po štátnych prieskumoch

Bol to ale sám Danko, ktorému sa týmto zverejnením štátnych prieskumov "splnilo želanie", keďže on sám v roku 2024 odmietal výsledky prieskumov súkromných agentúr. "Chceme, aby tu boli obnovené štátne prieskumy, a chceme, ak niekto zverejňuje prieskum ako verejný, tak chceme, aby bola garantovaná metodika. Tu sa množstvo prieskumov nerealizuje. Páni všelijakí politológovia to cucajú z prsta," povedal ešte pred rokom médiám Danko.