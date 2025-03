Maďarská vláda pripravuje zákaz syntetického mäsa: Návrh je už v parlamente

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Umelé mäso by podľa vlády mohlo predstavovať potenciálnu hrozbu pre ľudské zdravie, životné prostredie a mohlo by ohroziť aj tradičnú poľnohospodársku výrobu. Návrh zákona predložený parlamentu by umožňoval jeho použitie len na lekárske a veterinárne účely a vo všetkých ostatných prípadoch by prísne zakazoval výrobu a distribúciu umelého mäsa v Maďarsku.

Zatiaľ čo Maďarsko sa rozhodlo pre úplný zákaz, predpisy týkajúce sa mäsa pestovaného v laboratóriu sa na celom svete líšia. Singapur bol prvou krajinou, ktorá v roku 2020 povolila predaj kuracieho mäsa vypestovaného v laboratóriu. V Spojených štátoch povolili umelé mäsové výrobky dvoch spoločností v roku 2023. V Európskej únii v súčasnosti neexistuje jednotná regulácia, v zmysle ktorej mäso vypestované v laboratóriu je klasifikované ako nová potravina, ktorej uvedenie na trh si vyžaduje predchádzajúce povolenie, píše index.hu.