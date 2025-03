VIDEOROZHOVOR V opozícii nevedia počítať, väčšinu máme, hovorí Takáč: Migaľovci sú zatiaľ otáznik

Takáč vidí situáciu v koalícii pozitívne. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

V akej kondícii je aktuálne vládna koalícia?

- Ak sa ideme rozprávať o vláde, je v stopercentnej. Vláda funguje úplne bez problémov. Zákony a návrhy na rokovaniach prechádzajú jednomyseľne. Čo sa týka parlamentu, tam je to viac komplikované a problematické. Zhodnotiť sa to dá tak, že sa zmenila situácia. A to aj v tom, že strana Smer rieši vzniknutú situáciu. Bol tam aj deadline zo strany premiéra Fica voči SNS a Hlasu-SD do 17. februára. Potom to už musel nejakým spôsobom prevziať samotný Smer a začať riešiť.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Opozícia tvrdí, že vás je po vymenovaní pána Huliaka do funkcie ministra už len 75 a nie 76. Ako sa pozeráte na toto?

- Nevedia počítať. Pán poslanec Ján Ferenčák je predsa naďalej členom Hlasu. Vôbec tu ale nejde o to, kto napočíta do 75 či 76. Jediným cieľom toho celého je, aby pôvodné 79-tka pokračovala. Aby neboli predčasné voľby a aby tu nastala stabilita aj z pohľadu parlamentu.

Na poslednej fotografii z koaličnej rady sme nevideli ešte pána Rudolfa Huliaka ako člena Národnej koalície, ktorá by mala podporovať vládu. Bude sa tam už objavovať po tom, čo sa stal ministrom?

- Fotografia, ktorú spomínate, vznikla ešte v čase, keď sa len tvorila dohoda a samotný dodatok ku koaličnej zmluve. MIRRI pod Hlasom a ministerstvo športu pod SNS prešlo kompetenčne pod stranu Smer. Teraz je už však aktuálne to, že je dohoda so štyrmi poslancami vrátane pána Huliaka. Ten bude pozývaný na rozšírené zasadnutie koaličnej rady a naďalej budeme spoločne fungovať.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

S pánom Huliakom a jeho ďalšími poslancami normálne komunikujem, stretávame sa a riešime veci. V tomto prípade sme nezaznamenali ani žiadne výkyvy či problémy.

