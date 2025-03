VIDEOROZHOVOR Nie sme komunisti, Cigániková má právo na svoj názor: Na súdoch podľa Kolíkovej ožíva Harabin 2.0

Kolíková hodnotí novelu trestného zákona ako hanebnú a vládna kríza je podľa nej evidentná. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Preferencie SaSky sa už celý rok pohybujú na úrovni medzi 6 a 7 percentami. Nie je to málo na to, že ste vlastne jedinou pravicovou opozičnou stranou?

- Na SaSku sa treba pozerať ako na politickú stranu, ktorá píše nový príbeh s novým predsedom strany. Naša strana v opozícii aj v kľúčových momentoch ukázala, že patrí k líderským stranám. Jednoznačne to bolo v prípade schválenia hanebnej novely trestného zákona. SaSka veľmi jasne komunikovala všetky riziká pre bezpečnosť a spravodlivosť, ktoré táto novela prináša.

Situácia je zvláštna aj v opozičnom tábore. Igor Matovič ako líder hnutia Slovensko vyhlásil, že nebude podporovať otváranie schôdzí z "dielne" Progresívneho Slovenska a SaS. Ako budete po tomto kroku s pánom Matovičom pracovať?

- Považujem to za nešťastné opozičné tanečky. Myslím si, že sa to voličom žiadnej z opozičných strán nemôže páčiť. Na druhej strane, aj ja otvorene poviem, ja vnímam ako dôveryhodných partnerov Progresívne Slovensko a KDH. Hneď v tomto momente by som sa s nimi vedela rozprávať o možnej budúcej vláde. S nimi vieme naozaj spoločne jasne a rýchlo sa dohodnúť na opozičných postojoch. Sú to partneri, ktorí sú pre mňa dôveryhodní, aj keď máme rozdielne postoje v niektorých otázkach. Potom to už nechajme na ľuďoch, tí rozdajú karty.

Vy ste prednedávnom otvorili tému takzvanej opätovnej harabinizácie súdnictva. O čo ide a ako sa tento stav dá riešiť?

- To, čo sa momentálne deje v justícii smerom od výkonnej moci, a bohužiaľ v tom vidím aj ako partnera Súdnu radu, je že ide o veľmi podobné tlaky na sudcov, ktoré sa diali za éry Štefana Harabina. Podobnosť je v tom, že sa tú vyvíjali tieto konkrétne tlaky na sudcov, ktorí boli Štefanovi Harabinovi nepohodlní v čase, keď pôsobil ako minister spravodlivosti.

Ja vidím teraz to, že vládna moc deklarovala svoje vyjadrenia ku konkrétnym sudcom, ktorí sú nepohodlní tejto vláde. Rovnako je to mrazivé aj zo strany Súdnej rady. Tá namiesto toho, aby poskytla ochranu týmto sudcom a ohradila sa voči takýmto atakom, tak naopak, samotná Súdna rada vysiela signály podobné vláde. Zhodou okolností, tí sudcovia, ktorí sú nepohodlní vládnej koalícii, sú nepohodlní aj pre Súdnu radu.

V rozhovore sa tiež dozviete:

Ako Kolíková reaguje na aktivity skupiny Brat za brata

Čo podľa nej do praxe prinesie náhle zrušenie ochranky a ďalších bezpečnostných záruk pre špecializovaných sudcov

Či vyvinú aktivity v strane voči Jane Bittó Cigánikovej

Či sa ako členka predsedníctva stretáva ešte s čestným predsedom Richardom Sulíkom

Či je v hre možná spolupráca alebo spojenie s Demokratmi

VIDEOROZHOVOR si môžete pozrieť TU: