Ministerka otvorene o premiestnenej buste: Bol to Machalov nápad? Téma bola voči nám uchopená šikanózne!

Šimkovičová si myslí, že niektoré médiá tému premiestnenia busty od Donatella spracovali šikanózne. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Ako sa pozeráte na medializáciu transportu Donatellovej busty z levočského múzea?

- Je to šikanózne a niečo nenormálne. Keďže ide o majetok Slovenskej republiky, tak by médiá mohli byť súčinné, no tu ide o nejakú aktivistickú propagandu proti majetku republiky a príde mi to ako keby Šimkovičová spod zeme teraz vytiahla bustu, nevieme akej hodnoty, dala ju do bezpečia, aj keď som tam ani nebola. Robili to na to určení experti pod gesciou ministerstva vnútra a policajného zboru.

Bol pán Machala iniciátorom celého nápadu premiestniť túto bustu na bezpečnejšie miesto?

- Premiestnenie tejto busty sa ťahá už od roku 2020. Nám to už len pristálo na stole a pripravovali sme to s expertnou skupinou, ktorá platí všade na svete so svojimi pravidlami a požiadavkami dlhodobo predtým, než bol stanovený tento dátum.

Malo to prebiehať v tajnom režime, aby k niečomu neprišlo, pretože som dostala informáciu z 27. februára, kedy sa spustil alarm v levočskom múzeu. Aby sme zamedzili nejakej krádeži, poškodeniu či iným rizikám, tak celú túto akciu zastrešoval rezort vnútra a spomínané expertné skupiny.

V rozhovore sa tiež dozviete:

Najaktuálnejšie informácie o Donatellovej buste

Aká je budúcnosť premiestnenej busty

Ako ministerka hodnotí už takmer dvojročné pôsobenie na rezorte

VIDEOROZHOVOR si môžete pozrieť TU:

Rozhovor s ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)