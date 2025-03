Amatérska a školácka chyba PS: Koalícii pomôžu vyriešiť PAT v parlamente, pustil sa do nich Matovič

Matovič zvýrazňuje chybu, ktorej sa vraj chystajú dopustiť progresívci. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Aj keď sa vláda po vymenovaní Rudolfa Huliaka ocitla v úzkych, vyzerá to tak, že k zabezpečeniu 76 poslancov jej paradoxne bude pomáhať opozícia. Aspoň to nepriamo vyplýva z návrhu na mimoriadnu parlamentnú schôdzu, ktorú Progresívne Slovensko podáva. Vládna "väčšina" pritom stráda na pôvodnú 76-tku po tom, čo došlo k vymenovaniu Rudolfa Huliaka za ministra cestovného ruchu a športu. Huliakov náhradník musí byť vymenovaný na schôdzi, ktorú však vláda so 75 hlasmi nemá šancu otvoriť, no núka sa tu alternatíva, ktorá spočíva v možnej školáckej chybe PS.

Prezident Pellegrini vníma postoj premiéra k európskemu samitu ako hájenie záujmov SR

Na tento legislatívne nedomyslený krok, ktorý sa chystá spáchať PS na čele so Šimečkom, upozornil vo svojom newsfiltri Denník N. Kým nedorazí do parlamentu spomínaný Radačovský, jednoduchší človek by si pomyslel, že opozícia bude akýmkoľvek spôsobom blokovať otvorenie novej schôdze, na ktorej by mohol Radačovský zložiť sľub, a tak zabezpečiť 76 hlasov pre vládnu koalíciu. No je tu moment, kedy sa toto skladanie sľubu môže odohrať aj na schôdzi, kde nie je v jej bode programu zahrnuté akékoľvek skladanie sľubu Radačovského. Vládnej koalícii totiž v zaradení mimoriadneho bodu schôdze po jej otvorení nič nebráni.

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Schôdza o transakčnej dani, ktorej program sa môže zmeniť

PS ešte v stredu 5. marca do parlamentnej podateľne doručilo návrh na mimoriadnu schôdzu o zrušení transakčnej dane.

Na prvý pohľad by sa do schôdze nemali zaradzovať body, ktoré s jej programom priamo nesúvisia, ale ústava jasne uvádza, že „na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa poslanec zúčastňuje po prvý raz, skladá sľub“. Podľa postupu vyššej právnej normy, akou ústava nepochybne je, má riadne zvolený poslanec právo zložiť sľub na prvej schôdzi, na ktorú sa dostaví. Jej program tak v tomto nehrá žiadnu rolu. Predsedajúci Peter Žiga, by tak mohol predstaviť tento bod ihneď po otvorení schôdze.

Búri sa aj Matovič

Po zavedení tohto návrhu na schôdzu sa začal búriť aj expremiér a šéf hnutia Slovensko Igor Matovič, ktorý PS vyzýva, aby "nepomáhalo Ficovi zabezpečiť vládnu väčšinu v parlamente".

"Hnutie Slovensko vyzýva stranu Progresívne Slovensko, aby ešte dnes stiahla svoj návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze k transakčnej dani. Svojím neuváženým konaním totiž Progresívne Slovensko riskuje, že vládna koalícia zneužije túto schôdzu na to, aby náhradník za Rudolfa Huliaka Radačovský zložil sľub a Robert Fico si tak zabezpečí parlamentnú väčšinu potrebnú na vládnutie," tlmočil závery Denníka N Matovič.

Igor Matovič (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Matovič podľa vlastných slov verí, že zo strany PS ide len o prejav politickej neskúsenosti. "Vyzývame preto PS, aby nepomáhalo Ficovi zabezpečiť vládnu väčšinu v parlamente a aby tento svoj návrh okamžite stiahli. Inak budú mať plnú zodpovednosť za zocelenie vládnej koalície," prehlásil Matovič.

Pre nás je zrušenie transakčnej dane kľúčové a urobíme pre to všetko, reaguje Šimečka

"Pre nás je kľúčové, aby bola zrušená transakčná daň. Chceme urobiť všetko pre to, aby nikto tu daň nemusel zaplatiť. Vstúpi do platnosti 1. apríla. Je to niečo, čo je škodlivé pre slovenskú ekonomiku a spôsobí to chaos v podnikateľskom sektore. Veľmi sa toho obávajú ľudia a my urobíme všetko pre to, aby bola zrušená. To nie je ten istý návrh, aký bol v decembri a máme na to aj precedenty, aby k tomu bola aj rozprava," vyhlásil Šimečka, že tu sa už ukáže vláda v tom či "poprie precedenty" aj pri menovaní nového náhradníka.

(Zdroj: Facebook/Progresívne Slovensko)

Svoj postoj prezentoval aj šéf klubu PS Martin Dubéci. Ten je presvedčený o tom, že súčasný výklad pravidiel vraj neumožňuje zaradenie sľubu nového poslanca do bodu schôdze. "Je tu ale možné, že sa tieto pravidlá budú takto ohýbať a my sa potom takticky zariadíme a podnikneme nejaké kroky. Nevidím to až takto dramaticky," uzavrel Dubéci.