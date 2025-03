Nedoriešená KAUZA! Huliak zastrelil 49-kilovú medvedicu: Dodnes mu chýba povolenie

Huliak sa chválil zastrelenou medvedicou, teraz mu môže spôsobiť problémy. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, gettyimages.com)

Na problém, ktorý sa evidentne s Huliakom stále vlečie, upozornila vo svojej reportáži televízia Markíza. Reč je o prípade, kedy v máji minulého roka došlo k usmrteniu asi 49-kilogramovej medvedice. Problémom je, že bývalý starosta očovej si nepožiadal o povolanie na držbu medveďa.

Vraj nemá čas

Na otázky televízie sa Huliak vyjadril tak, že "nemá čas teraz do detailov riešiť tieto veci dopodrobna". Malo ísť o trojročnú samicu medveďa. Tá potom išla k preparátorovi a mäso do mrazničky na uskladnenie. Toto potvrdil už dnešný minister ešte v septembri 2024.

Otázky sa preto začali hrnúť a vo februári 2025 sa Huliak vyjadril tak, že na uskladnenie mäsa v chladničke nepotrebuje výnimku. Automaticky vraj patrí užívateľovi daného poľovného revíru, kde došlo k usmrteniu zvieraťa.

Do 30 dní mal podať žiadosť na envirorezort

Televízia teraz argumentuje tým, že v preberacom protokole sa užívateľ napriek týmto vyhláseniam zaviazal, že si je vedomý nedostatočnosti vlastníckeho práva podľa zákona o poľovníctve. Zároveň sa táto záležitosť neodkladne spája s nutným podaním žiadosti na ministerstvo životného prostredia na držbu takéhoto živočícha. Tento limit na nahlásenie je v trvaní 30 dní od daného skutku.

Huliak sa už ako minister cestovného ruchu a športu zatiaľ k týmto záverom pre televíziu nijak nevyjadril. Jeho poľovné združenie však už v minulosti za podobný skutok pokutu dostalo. "Tú žiadosť som nepodal preto, pretože nemám medveďa. Je u preparátora. Mäso nie je medveď," argumentoval svojsky Huliak.

Čo je cieľom nariadenia?

"Cieľom tohto obmedzenia je, aby štát prostredníctvom evidencie a prísnej kontroly minimalizoval možnosti obchodovania s chránenými živočíchmi a s ich časťami, ako je napríklad mäso, kosti či kožušina," povedal pre televíziu Markíza Marián Hletko, bývalý šéf zásahového tímu, My sme les. "Je to prejav jeho hlbokého právneho bezvedomia. Je to o to smutnejšie, že ešte prednedávnom bol predseda Výboru pre poľnohospodárstvo a životné prostredie," povzdychol si Hletko.

Huliak už len dodal, že mäso je už skonzumované a nikoho z novinárov, napriek svojim sľubom, na avizovaný "guľáš" nepozval.