To im nevychádza! Koalícia po vymenovaní Huliaka čelí matematickému problému: Chýba HLAS, odborník varuje

Presun Huliaka z parlamentu na ministerstvo športu koalíciu pripravil o krehkú väčšinu.

BRATISLAVA - Pôvodná myšlienka bola tá, že koalícia bude zastabilizovaná, no dočasný výsledok vyzerá tak, že sa to celé ešte zhoršilo. Reč je o parlamentnej väčšine, ktorá dostala vymenovaním Rudolfa Huliaka na športový rezort ďalšiu trhlinu, aj keď zrejme len dočasnú. Odchodom Huliaka je totiž v parlamente len 75 poslancov, ktorí podporujú vládnu koalíciu, no na otvorenie ďalšej schôdze, kde príde náhradník Miroslav Radačovský, je potrebné vyzbierať aspoň 76 takýchto hlasov. Zoženie ich koalícia?