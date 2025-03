Keketiho definitívne strieda Huliak: Ceremoniál v prezidentskom paláci, SNS nadobro stráca rezort

Keketiho strieda Huliak. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Huliak prichádza do prezidentského paláca v stredu 5. marca o 9:00 hodine doobeda. Už začiatkom týždňa mal s hlavou štátu údajne príjemný rozhovor, kde neprišlo k žiadnym kontroverziám. Jeho ďalšie kroky smerovali na jeho prvé rokovanie vlády.

Manažérske zručnosti namiesto skúseností

"Stávate sa ministrom nie preto, že by ste sa oblasti športu či cestovného ruchu dlhodobo venovali. To však neznamená, že nemôžete byť dobrým ministrom. Pokiaľ sa obklopíte odborníkmi v tejto oblasti a uplatníte dostatočné manažérske zručnosti, môže byť Vaše pôsobenie pre nový rezort prínosom," povedal v príhovore prezident Peter Pellegrini. Poznamenal, že predseda vlády a predseda strany Smer-SSD zároveň prevzal politickú zodpovednosť za jeho ďalšie pôsobenie.

Pellegriniho zaujímal aj postoj Huliaka k vystúpeniu z NATO a EÚ

"Myslím si, že pán prezident potreboval vyjasniť moje ciele, ktoré na tom ministerstve mám a ďalšie otázky sme si zodpovedali k obojstrannej spokojnosti," vyhlásil po pondelňajšom stretnutí z 3. marca Huliak. Prezidentovi podľa vlastných slov doniesol víziu financovania viacerých športov na Slovensku.

Bol to však samotný Huliak a Národná koalícia, ktorý do programu ich strany zakomponoval okem iného aj vystúpenie z EÚ a Severoatlantickej aliancie (NATO). Hlavu štátu teda osobitne zaujímalo to, čo si Huliak malí o zahraničnopolitických záležitostiach teraz. "Pán prezident bol ubezpečený, že Rudolf Huliak ani Národná koalícia nebudú presadzovať žiadne zahraničnopolitické priority, ktoré by boli v rozpore s národnoštátnym záujmom Slovenskej republiky na členstve v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii," vyjadril sa v pondelok palác. Dá sa teda predpokladať, že Národná koalícia tieto stanovy strany prehodnotí, čo koniec-koncov načrtol aj jej nový člen a podpredseda Roman Malatinec (odídenec z Hlasu-SD, pozn. red.)

"Myslím si, že teraz je to na ňom, debata bola plodná, neprišli sme k žiadnym kontroverzným otázkam a témam. Z Očovej sa mi bude odchádzať veľmi ťažko, ale myslím si, že to mám zabezpečené," doplnil v pondelok Huliak.

Toto je kotrmelec vzad, reaguje Šimečka

Na dianie v paláci reaguje už aj opozícia. Podľa predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku ide o "kotrmelec vzad". "Nie, tento bývalý starosta Očovej, s vulgárnymi maniermi a ambíciou vystúpiť z EÚ, k nám nepriláka ani státisíce nových turistov zo sveta. Jediný zmysel tohto ministerstva za vyše 200 miliónov eur je totiž iba kupčenie a rozdávanie funkcií ľuďom ako Huliak - straníckym nominantom bez odbornosti, ktorí horko-ťažko udržia Ficov zlepenec ešte chvíľu pri živote," vyhlásil Šimečka.

Toto nie je krok, ale priam kotrmelec vzad. A dokonalá ukážka kupčenia. Rudolf Huliak nemá so športom ani s cestovným... Posted by Michal Šimečka • Progresívne Slovensko on Wednesday, March 5, 2025