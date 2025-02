Odborníci upozorňujú: Je dôležité ísť dieťaťu príkladom a vytvoriť nefajčiarsku domácnosť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"V niektorých rodinách, kde rodičia sú fajčiari a fajčenie je akceptované až normou, rodina mnohokrát ani pomoc nevyhľadá," priblížila Romana Vidličková z kliniky detskej psychiatrie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a NÚDCH. Spresnila, že samotná nikotínová závislosť je väčšinou riešená ambulantne a nevyžaduje hospitalizáciu. Vidličková dodala, že ak si rodič všimne rizikové správanie dieťaťa vrátane užívania nikotínu a iných psychoaktívnych látok, nie je to len o jednom rozhovore. Podľa nej je dôležité budovať s dieťaťom dlhodobo vzťah, poznať jeho záujmy, vytvárať primerane štruktúrovaný program a nenechať dieťa upadnúť do nudy a nečinnosti.

Účinné aj oboznamovanie o psychoaktívnych látkach, s ktorými sa v živote stretnú

Rovnako je podľa slov odborníčky účinné aj primerané oboznamovanie o psychoaktívnych látkach, s ktorými sa v živote stretnú. "Hlavne bez vyvolávania strachu, skôr viesť k zodpovednosti," doplnila s tým, že démonizovanie psychoaktívnych látok nie je efektívna metóda. Ako dodala, deti tiež veľmi dobre reagujú na to, ak sa vysvetlia finančné dosahy, ktoré súvisia s pravidelným užívaním nikotínu. "Rodičia si môžu s deťmi vyrátať, koľko minú mesačne, ročne a čo všetko iné by si za to mohli kúpiť," spresnila. Konštatovala, že dôležitá je aj podpora zdravých spôsobov regulácie emócií dieťaťa ako napríklad šport, kontakt s blízkymi, kreatívne činnosti či hudba. "Na dospievajúcich neplatia rady ani zákazy, dlhodobých dôsledkov sa neobávajú, lebo majú pocit, že sa ich netýkajú," podotkla Vidličková.