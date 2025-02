Elektronické cigarety na odstrel? Hongkong chystá úplný zákaz na verejných miestach!

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

Užívanie e-cigariet, takzvaný vaping, je v Hongkongu bežný napriek zákazu dovozu, výroby a predaja elektronických cigariet a nahrievaných tabakových výrobkov od apríla 2022. Mnoho ľudí sa preto spolieha na nelegálny import. "S cieľom ochrániť našu mládež veríme, že je čas zakázať užívanie náplní do elektronických cigariet. Začneme so zákazom držby a užívania vo vonkajších priestoroch, a keď si na to spoločnosť zvykne, zavedieme to všade," uviedol minister zdravotníctva. Zákaz by podľa AFP začal platiť najskôr na verejných priestranstvách, pretože jeho vymáhanie vo vnútorných priestoroch by bolo problematické.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) informuje, že predaj elektronických cigariet zakázalo už približne 35 štátov sveta. Hongkonská vláda verí, že sa jej podarí v tomto roku znížiť počet fajčiarov na 7,8 percenta. V roku 2023 táto štatistika predstavovala 9,1 percenta. Podľa zákona z roku 2022 môže byť dovoz e-cigariet do Hongkongu potrestaný až siedmymi rokmi vo väzení a pokutou dva milióny hongkonských dolárov (približne 248.000 eur). Lo Čchung-mau dodal, že náplne do elektronických cigariet sa taktiež stali nástrojom pre rekreačné užívanie drog. V oblasti sa rozšírila droga s prezývkou "vesmírny olej", ktorá sa užíva cez náplne do e-cigariet. Ako súčasť boja proti fajčeniu plánuje vláda v apríli navrhnúť tiež zákaz ochutených cigariet s výnimkou mentolových.