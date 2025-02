Tabak zverejnila e-mail o Pročkovi, mal obťažovať 16-ročné dievča! Okamžitá REAKCIA poslanca

Jozef Pročko a Romana Tabak (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

archívne video

Incident v garáži má dobru: Hlas-SD podáva trestné oznámenie na poslanca Pročka (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Bývalá poslankyňa Tabak pred rokom vo februári uviedla, že ju poslanec Pročko obťažoval. Tvrdila, že, sa to odohralo na Bôriku ešte v roku 2021 na parkovisku, keď išla domov. "Pýtal sa, ako to mám rada, že určite mám rada sex, že aké mám šťavnaté stehná. Približoval sa ku mne, bol ako zmyslov zbavený, smradľavý. Až mi bolo zle," napísala vtedy Tabak. Pročko toto obvinenie odmietol.

Odvtedy sa však na adresu poslanca chrlí viacero obvinení. Najnovšie priznanie jednej zo žien, ktorá sa s ním zverila v e-maile, zverejnila Tabak vo štvrtok ráno. "Moje meno je Alexandra, mám 25 rokov a pochádzam z Galanty. Mám vyštudovanú hotelovú akadémiu, s ktorou sa spájala aj súvislá externá prax. Obraciam sa na Vás s chúlostivým a nie veľmi pekným zážitkom zo svojich školských čias, kedy mi pán poslanec Pročko ako 16-ročnej dával nemravné návrhy a pokúšal sa ma zviesť," cituje Tabak Alexandru.

Alexandra ďalej opisuje, že ako študentky dostali ponuku s možnosťou brigády v Kultúrnom Dome v Seredi, kedy sa tam v tento deň konal mestský ples. Spolu s ďalšími zúčastnenými študentmi počas tejto akcie obsluhovali hostí. Ako moderátor bol pozvaný aj Pročko, s ktorým v zákulisí trávili všetok čas. Podľa jej slov sa spočiatku javil ako veľmi príjemný a zábavný človek, rozprával im vtipy a pôsobil priateľsky.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Zlom nastal v momente, kedy mi chytil ruku a tvrdil, že mi chce niečo ukázať. Šla som s ním, zatiaľ netušiac, čo sa deje. V ten moment som si myslela, že to bude nejaký vtip, až kým ma nedoviedol do jeho šatne. Hneď po vstupe mi dával komplimenty typu aká som krásna a že by ma celú vybozkával. Bola som v šoku a vravela mu, že musím ísť naspäť pracovať. Dvere na šatni však stihol zamknúť," opisuje svoj zážitok Alexanda, podľa ktorej potom nasledovali z jeho strany vyhrážky, že ju pustí až keď mu dá pusu, pričom na ňu mal neustále špúliť ústa.

"Presviedčal ma, že by sa to nikto nedozvedel a že si spolu užijeme. Neustále mi šepkal nechutnosti a snažil sa obchytkávať ma, bol neodbitný. Po ráznom odmietaní z mojej strany a dokolečka hovorenou vetou ´Musím ísť pracovať ďalej, pustite ma!´ konečne dvere otvoril, no neodpustil si poznámku, že keby dačo chcem, stačí povedať," pokračuje Alexandra v opise zážitku, o ktorom doteraz vedeli len jej rodina a najbližší. Podľa jej slov si však uvedomila, že takých dievčat a žien je určite viac a nie je únosné, aby takýto človek sedel v parlamente a zastupoval štát, v ktorom žijeme.

Reakcia Pročka, podáva trestné oznámenie

O vyjadrenie sme požiadali aj poslanca Pročka. Redakcii sa nevyjadril, no svoju reakciu zverejnil na sociálnej sieti. "Tabak uverejnila email od ženy, ktorá si po rokoch spomenula, že som od nej chcel pusu a zamkol som ju v šatni. Až teraz s tým prišla. Ale jej rodina o tom vedela. Čo by ste urobili, ak by ste vedeli, že niekto zamkol vašu dcéru a ju obťažoval," pýta sa Pročko a dodáva, že takéhoto čita o sebe plno. Označil to za intrigy a svinstvá tejto vlády.

"Absolvoval som stovky akcií, ale toto nie je pravda, určite som nikdy nikoho neobťažoval – ani by som si to nedovolil. Nie je to pravda a podávam trestné oznámenie na neznámeho páchateľa," povedal pre Interez poslanec s tým, že v žiadnej šatni vtedy nebol a nezamkol ani dvere. Na Tabak podal trestné oznámenie už predtým a podľa jeho slov preto toto robí.