Tabák tvrdí, že ju Pročko sexuálne obťažoval: Bol ako zmyslov zbavený! Oplzlé reči o sexe a slizké otázky

Romana Tabák (Zdroj: Topky/Ramon Leško, archív)

BRATISLAVA – Závažné obvinenia na adresu opozičného poslanca. Romana Tabák už síce poslanecké lavice nederie, no k dianiu v politike sa rada vyjadruje a to najmä formou sociálnych sietí. Práve tam v jednom z najnovších príspevkov vyslovila závažné obvinenia voči jednej z najvýraznejších tvárí matovičovho hnutia, poslancovi Jozefovi Pročkovi. Opozičný poslanec ostré obvinenia odmieta.

Z vyjadrenia Romany Tabák vyplýva, že ju mal Pročko v minulosti sexuálne obťažovať. Tabák totiž dala svojim fanúšikom možnosť klásť jej otázky a jeden z nej sa jej opýtal, či je pravda, že ju Jozef Pročko obťažoval. Odvolával sa pritom na video, ktoré koluje na sociálnej sieti Tik Tok. V ňom je zachytený incident priamo v rokovacej sále parlamentu medzi Pročkom a ďalším poslancom. Ten Pročka konfrontuje s tým, že ho riešila koaličná rada na Úrade vlády SR a pripomína mu jeho údajné výroky o "šťavnatých stehnách", ktoré mal mať na adresu Romany Tabák. Pročko reaguje rozčúlene a odíde.

Jozef Pročko: Ostrá výmena názorov v parlamente (Zdroj: TikTok//parlamentnezoo)

Bol ako zmyslov zbavený, tvrdí Tabák

Samotná Tabák sa odpovedi na priamu otázku svojho fanúšika nevyhýbala. Práve naopak. Situáciu, ku ktorej údajne došlo medzi ňou a Jozefom Pročkom, označila za veľmi nepríjemnú. „Na Bôriku v roku 2021 na parkovisku, keď som išla domov, pýtal sa, ako to mám rada, že určite mám rada sex, že aké mám šťavnaté stehná. Približoval sa ku mne, bol ako zmyslov zbavený, smradľavý. Až mi bolo zle,“ napísala Tabák.

Podľa bývalej poslankyne sa to „riešilo“ aj na Úrade vlády SR. „Povedali mi, že on je tým známy, že má s tým problém a nie som jediná,“ uviedla Tabák. Menovať však nikoho nechcela, podľa vlastných slov zo strachu, že by to dotyčné osoby popreli. „Ale v parlamente som o tom hovorila medzi kolegami a vie o tom veľa ľudí,“ dodala. V príspevku tiež napísala aj to, že sa jej Pročko ospravedlnil, napriek tomu si myslí, že v politike nemá čo robiť.

Pročko poprel, že by Tabák obťažoval

Na citlivú kauzu reagoval aj sám Pročko. "Nie je to pravda, no priznávam sa k jedinej veci. Počas jednej schôdze sme mali jeden z mnohých konfliktov, kedy som reagoval na jej absurdné vyjadrenia a nesúhlasil som s ňou. Povedala mi, že som primitív, ktorý skrachoval a nevie hrať divadlo, tak teraz robím divadlo v parlamente. Priznávam, moja reakcia bola tiež ostrá a povedal som jej, že ona s jej postavou a stehnami tiež radšej mala robiť sumo. Hneď som sa jej však ospravedlnil. Čo Tabak aj priznala," uviedol. Poprel však, že by jej niekedy dával návrhy, alebo ju obťažoval. "To by mi v živote ani nenapadlo," tvrdí. "Romana Tabák od prvej chvíle v parlamente nepatrila v klube OĽaNO medzi moju šálku kávy. Bol som jeden z najväčších oponentov jej názorov v OĽaNO," dodal.

Za Pročka sa postavili aj jeho kolegovia. "Sedel som na každej koaličnej rade a nikdy sme neriešili žiadne obťažovanie nikoho z koalície ani opozície. Nie je pravda čo Romana Tabák tvrdí," uviedol poslanec Michal Šípoš. "Pracoval som ako vedúci Úradu vlády, bol som na každom zasadnutí, vedel som o každom dianí. Žiadne obťažovanie od Jozefa Pročka sme neriešili a neviem ani o žiadnych podobných prípadoch ako tvrdí Romana Tabak. Ak by sme také niečo riešili, tak o tom novinári hneď informujú," tvrdí Július Jakab.