Premiér Fico o stretnutí lídrov v Paríži: Koná sa stretnutie priateľov vojny, Slovensko tam nemá čo robiť

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Neformálne stretnutia priateľov vojny v Paríži sú výsledkom úplne zbytočnej nervozity, do ktorej sa EÚ dostáva vlastným pričinením. Nervózni sme, keď nám americký viceprezident v Mníchove povie pravdu. Nervózni sme, keď nás USA a Rusko nevolajú za rokovací stôl o mieri na Ukrajine," uviedol premiér vo videu na sociálnej sieti.

VIDEO

Vyjadrenie Fica po zmene koaličnej zmluvy a pred cestou do USA (Zdroj: Facebook/Robert Fico )

Zvolať by sa podľa neho mal riadny samit všetkých členských krajín EÚ a "naliať si čisté víno". "Svet vo februári 2025 je úplne iný, ako svet v decembri 2024. A buď to akceptujeme a zareagujeme na to, alebo sa opäť rozplačeme a budeme robiť všelijaké trucpodniky," skonštatoval predseda vlády.

EÚ by mala začať rokovať o vlastnej zahraničnej politike

Západ, ako podotkol, tri roky podporoval vojnu. "Teraz, keď nový americký prezident prináša nové mierové vetry, sa Európa snaží dostať do polohy mierotvorcu a pchá nohu do dverí, ktoré chcú aspoň nateraz predstavitelia USA a Ruska zatvoriť, aby mali pokoj na rokovanie," povedal Fico s tým, že Európa by mala zobrať zodpovednosť za ostatné tri roky a vytvoriť priestor USA a Rusku na rokovanie.

Súhlasí, že výsledkom rokovania medzi USA a Ruskom môže byť niečo, čo nebude zodpovedať spravodlivému mieru pre Ukrajinu. "Čo sa takmer s istotou stane. A to najmä vďaka prístupu Západu k vojne. Ale ak to bude mier a skončí sa zbytočné zabíjanie, k takejto dohode by mala EÚ pristúpiť konštruktívne, neatakovať ju, ale pokúsiť sa vylepšiť ju v prospech Ukrajiny. Za plnej účasti Ukrajiny," uviedol premiér. Ako podotkol, EÚ by mala začať rokovať o vlastnej zahraničnej politike a o novej kvalite vzťahov medzi USA a EÚ.

Fico deklaruje, že sa snaží robiť suverénnu slovenskú zahraničnú politiku založenú na mieri, dodržiavaní medzinárodného práva, na nezasahovaní do vnútorných záležitostí iných krajín a orientovanú na všetky štyri svetové strany. "Členstvo v EÚ považujem za životne dôležité, preto sa aktívne zúčastním na všetkých fórach, na ktorých sa bude EÚ pretvárať. Súčasne využijem slovenský potenciál rokovať na všetky štyri svetové strany. Aj preto zajtra (20. 2.) odchádzam na pracovnú cestu do USA," vyhlásil s tým, že agenda mierových rokovaní bude najpodstatnejšia.