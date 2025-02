Premiér Robert Fico vraj balí kufre: Nečakaná cesta do Spojených štátov amerických!

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA – Predseda vlády Robert Fico sa údajne tento týždeň chystá do Spojených štátov amerických. Premiér by mal do Washingtonu odcestovať vo štvrtok a vrátiť na Slovensko v nedeľu. Úrad vlády zatiaľ informácie o pracovnej ceste premiéra nepotvrdil.

archívne video

Premiér sa chce dohodnúť na tézach zahraničnej politiky v parlamente (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Informácie priniesol Denník N s odvolaním sa na viacero zdrojov. Pôvodne sa podľa nich rátalo s jednodňovou cestou, no nakoniec by mal Robert Fico v USA stráviť tri celé dni.

Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa mal ešte minulý týždeň stretnúť s americkým veľvyslancom na Slovensku Gautamon Ranom. Na schôdzke mal byť aj štátny tajomník rezortu diplomacie Marek Eštok, ktorý premiéra často sprevádza na zahraničných pracovných cestách.

Vo štvrtok má pritom na Slovensko pricestovať šéf NATO Marko Rutte a predpokladalo sa, že rokovaní, ktoré sa majú týkať zvýšenia výdavkov na obranu, sa zúčastní aj Fico.

Elon Musk sa rozpráva so zvoleným prezidentom Donaldom Trumpom pred štartom šiesteho skúšobného letu rakety SpaceX Starship. (Zdroj: SITA/AP/Brandon Bell/Pool)

S Trumpom volal, Muskovi písal list

Robert Fico hovoril podľa oficiálnych informácii s americkým prezidentom Donaldom Trumpom krátko po jeho zvolení do úradu. Podstatná časť ich telefonického rozhovoru bola vtedy podľa Fica venovaná dianiu na Ukrajine. "Americký prezident Trump sa zaujímal o moje názory ako predsedu slovenskej vlády, krajiny susediacej s Ukrajinou," uviedol ešte v novembri Fico.

"Veľmi otvorene som mu zopakoval všetky postoje, ktoré v tejto súvislosti verejne prezentujem. Trump sa ma potom spýtal, že či to, čo hovorím aj jemu, hovorím aj verejne. Povedal som mu, áno, pán prezident a za to som dostal guľu do brucha," dodal. To, ako na jeho slová reagoval Trump, nepovedal.

Minulý týždeň premiér napísal list miliardárovi Elonovi Muskovi, ktorý je považovaný za Trumpovho blízkeho spolupracovníka a v administratíve nového šéfa Bieleho domu vedie Úrad pre efektivitu štátnej správy (DOGE). V liste Fico písal, že avizované zrušenie agentúry USAID by sa dotýka aj vnútorných záležitostí Slovenskej republiky. „Je nespochybniteľné, že finančné zdroje pochádzajúce z USAID boli na Slovensku použité aj na politické ciele za účelom deformácie politického systému a zvýhodňovania určených politických strán,“ napísal slovenský premiér, ktorý Muska oslovoval ako „ministra.“

Miliardára požiadal o sprostredkovanie dostupných informácií o dotáciách a grantoch poskytnutých mimovládnym organizáciám, médiám a individuálnym novinárom, ktorí pôsobili a pôsobia na území Slovenskej republiky. Tiež odkázal, že s Muskom je pripravený hovoriť aj osobne, pričom by mohli prerokovať aj iné projekty vzájomne výhodné pre slovensko-americké vzťahy.