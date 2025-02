Dala by opozícia dokopy vládu? Škrípe im to už teraz! PS nechce Matoviča, výrazné rozbroje má aj s KDH

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

V prípade, že by koalícia nenašla zhodu a veci by zašli tak ďaleko, že Slovensko by išlo do predčasných volieb, nie je vôbec isté, aká vlády by z nich vzišla. Podľa posledného prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka by Smer-SSD, Hlas a Republika mali dokopy 75 kresiel, čo je presná polovica, väčšinou by teda nedisponovali. Rovnako tak by 75 kresiel mali strany PS, KDH, SaS a Slovensko. Výsledky prieskumu naznačujú, že ak by súčasná opozícia pomýšľala na zostavenie vlády, pravdepodobne by to na základe aktuálnych čísel nevedela urobiť bez hnutia Igora Matoviča. To však môže byť problém.

PS s Matovičom spolupracovať nechce

Voči spoločnej vláde s hnutím Igora Matoviča sa cez víkend jasne vymedzilo Progresívne Slovensko, ktoré je momentálne najsilnejším opozičným aktérom a mnohé prieskumy ho pasujú za víťaza prípadných volieb.

Progresívne Slovensko vylúčilo spoluprácu s Igorom Matovičom cez víkend hneď dvakrát. Najskôr to urobila poslankyňa Simona Petrík na TA3. Podľa nej sú ich možnými partnermi KDH, SaS a Demokrati.

Ivan Štefunko na RTVS zasa uviedol, že si nemyslí, že pred ďalšími voľbami sa vytvorí z opozičných strán koalícia. "Je oveľa dôležitejšie, aby sa tam dostali všetky strany, ktoré majú riadny program a legitimitu medzi občanmi," povedal s tým, že líder hnutia Slovensko Igor Matovič sa svojím správaním z povolebnej spolupráce vylučuje sám. Jeho osobu a hnutie Slovensko vníma ako dve kategórie. "Hnutie Slovensko si musí urobiť poriadok u seba doma," dodal.

Hnutie Slovensko nezostalo nič dlžné a ešte v ten deň na ich vyčlenenie zo spolupráce zareagovalo slovami, že je to zo strany PS detinské a nezodpovedné. "Vo chvíľach, keď ľudia na námestiach volajú po spolupráci opozície a aby sa protikorupčné demokratické strany spájali, najsilnejšia opozičná strana sa rozhodne naše demokratické protikorupčné hnutie nezmyselne a poľutovaniahodne vylúčiť zo spolupráce," povedal šéf poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš a dodal, že je to o to nepochopiteľnejšie, že strana PS, ktorá chcela po voľbách spolupracovať s Hlasom nedokázala stále jasne vylúčiť spoluprácu so stranou Hlas, ktorá je zodpovedná za zrušenie ÚŠP a NAKA a za všetky tie škodlivé zákony a kroky vládnej moci.

Navyše Igor Matovič dnes povedal, že hnutie Slovensko nepodporí otvorenie mimoriadnych schôdzí zvolávaných opozičnými partnermi, ak s ním nebudú adekvátne komunikovať a spolupracovať. "Ak je PS lídrom opozície, tak akákoľvek mimoriadna schôdza bude aj s našimi poslancami zvolaná a vtedy budú aj naši poslanci hlasovať na tej mimoriadnej schôdzi. Ak naďalej tu PS bude rozbíjať jednotu opozície, tak naši poslanci síce prítomní na schôdzi budú, ale nebudú dodávať hlas na zvolanie mimoriadnych schôdzí. Robíme to preto, aby sa PS prebralo, že zrazu tu bude liberálno-progresívna väčšina na Slovensku, s ktorou porazia Fica," uviedol Matovič. Predstavitelia hnutia zároveň vyzvali opozičné subjekty, aby sa v politickom boji spojili, pretože si to podľa nich vyžadujú voliči.

Poslanci za opozičné PS a SaS iniciovali odvolávanie dvoch ministrov v parlamente. Mimoriadne schôdze k návrhom na odvolanie sa však v utorok nepodarilo otvoriť. Pri pokusoch o otvorenie schôdzí neboli prítomní ani všetci opoziční poslanci.

Medzi KDH a PS to škrípe pre hodnotové otázky

Škrípe to aj medzi PS a KDH. Čo sa týka ich prípadnej spolupráce, Simona Petrík uviedla, že „KDH a PS sú dosť zrelé strany na to, aby sa dokázali dohodnúť aj pri spore o hodnotové otázky.“ V posledných dňoch je však citeľné, že práve hodnotové otázky spôsobujú medzi obomam stranami rozkol. KDH minulý týždeń oznámilio svoj návrh novely ústavy. Za kľúčové považuje jasne zakotviť, že kultúrno-etické otázky nie sú súčasťou presunu kompetencií na EÚ. Okrem toho rieši v návrhoch aj otázku suverenity Slovenska či vytváranie osobitných oddelení na boj s terorizmom, organizovaným zločinom a na boj s korupciou. Hnutie chce zakotviť zákaz surogátneho materstva, eugenických praktík, klonovania ľudí a vytvárania embryí na výskumné a terapeutické účely. Úprava má zabezpečiť ochranu materstva a "jasnú biologickú identitu rodičovstva, čím sa predchádza snahám o redefiníciu rodičovských vzťahov v rozpore s prírodnými zákonitosťami".

Simona Petrík však v nedeľu v tejto súvislosti uviedla, že nerozumie prečo KDH chce zakázať umelé oplodnenia. Podľa nej je poslednou nádejou pre mnohé rodiny, ktoré nemôžu mať deti. KDH to ale označilo za šírenie nepravdivých informácií. „Ak sa s nami chcú predstavitelia PS seriózne rozprávať, mali by začať tým, že prestanú klamať o našom návrhu. PS opakovane tvrdí, že chceme zakázať umelé oplodnenie, čo je absolútny nezmysel. Hoci máme ako kresťania k tejto téme vážne výhrady, v našom návrhu žiadny takýto zákaz nie je,“ uviedol predseda KDH Milan Majerský. „Naopak, náš návrh reaguje na európske trendy a odmieta nehumánne praktiky, ako je surogátne materstvo – teda prenájom materníc a obchodovanie s deťmi,“ dodal.

Cigániková hovorila o spolupráci s Hlasom

Karty môže zamiešať aj SaS. Ich poslankyňa Jana Bittó Cigániková ešte v decembri vyhlásila, že by si vedela predstaviť po voľbách vládnuť s Hlasom-SD. Myšlienku ale vtedy zarazil šéf strany Branislav Gröhling. "Spoločné vládnutie s Hlasom-SD na čele s Matúšom Šutajom Eštokom je pre nás nepredstaviteľné. Neviem si predstaviť, že čo by sa muselo udiať, aby som vôbec uvažoval o tom, že by sme spolupracovali s Hlasom-SD alebo, že by sme s ním išli do vlády," skonštatoval začiatkom roka s tým, že to nie je len jeho názor, ale názor predsedníctva aj členov strany.

Bittó Cigániková však aj teraz v rozhovore pre Hospodárske noviny stála za svojím a vysvetlila, že keby mala inú možnosť, s radosťou povie, aby išli vládnuť s niekym iným. "S radosťou by som si vybrala inú alternatívu. Lenže nadchádza moja otázka: Dobre a s kým? S Matovičom? Fakt?" spýtala sa rečnícky Cigániková v diskusnej relácii. "Ja vám úprimné hovorím, že ak mám možnosť rozbiť túto koalíciu a zbaviť krajinu Danka a Fica za cenu toho, že budem musieť spolupracovať s Hlasom a dám si tam podmienky, aby nemali v rukách spravodlivosť a políciu, ja by som o tomto fakt diskutovala," pripustila.

Svoj osamotený postoj zdôvodnila aj tým, že má pocit názorového oklieštenia v opozícii. "Ja mám pocit, že akoby v tej opozícii boli len dovolené a zakázané názory a v momente, keď uvažujete inak, ako väčšina a Denník N, tak ste pomaly na úrovni kolaboranta, ale je za tým len obyčajný sedliacky rozum," vyhlásila Cigániková.