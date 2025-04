Hnutie Slovensko chce zaviesť testovanie na alkohol v parlamente: Taktiež navrhuje zvýšenie prídavku na dieťa

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Dychovú skúšku by vykonal príslušník úradu pre ochranu ústavných činiteľov. (...) Títo policajti by robili dychové skúšky politikom, pri ktorých by bolo podozrenie z toho, že sú pod vplyvom alkoholu,“ ozrejmil Jakab. Avizoval, že návrh sa má okrem zákazu požívania alkoholu týkať aj zákazu vnášania alkoholu do parlamentu.

Matovič v tejto súvislosti upozornil na problém s alkoholom na pôde parlamentu, a to najmä v radoch koalície. Mieni, že je množstvo známych politikov, ktorí sa ukazujú, respektíve ukazovali na verejnosti pod vplyvom alkoholu. „Prečo tu donekonečna chcú politické strany tolerovať systém, že je normálne, že o osudoch 5,4 milióna ľudí rozhodujú aj doslova ‚ožratí‘ poslanci?“ pýtal sa. Šipoš vyzval ľudí, aby pozorne sledovali, kto legislatívny návrh podporí. „Odhalí to, ako to naozaj poslanci myslia s ľuďmi vážne,“ dodal.

Hnutie Slovensko navrhuje zvýšenie prídavku na dieťa na 100 eur

Zvýšiť by sa mohol prídavok na dieťa zo 60 eur na 100 eur. Rodičia by tak dostali spolu s daňovým bonusom na dieťa, ktorý je vo výške 100 eur, dokopy 200 eur. V pondelok to na tlačovom brífingu uviedli opoziční poslanci Igor Matovič, Július Jakab a Michal Šipoš (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ). „Predkladáme návrh zákona, ktorý je veľmi jednoduchý a spravodlivý, a to zvýšenie prídavku na dieťa zo 60 eur na 100 eur. Súčasný daňový bonus, ako ho nastavil Robert Fico (Smer-SD), je 100 eur a my hovoríme, že zvýšime aj prídavok na dieťa, a tým dosiahneme 200 eur na dieťa,“ povedal Matovič s tým, že na získanie prídavku na dieťa nie je potrebné dokladovať príjem rodičov, na základe ktorého by im vznikol nárok na tento príspevok. Ďalej kritizoval zníženie daňového bonusu, ktoré platí od januára tohto roka, pričom podľa neho súčasná vláda týmto krokom zobrala rodinám ročne viac ako 2000 eur.

Jakab doplnil, že peniaze na toto opatrenie by mohla vláda získať výberom peňazí od Slovnaftu za spracovávanie lacnej ruskej ropy, zrušením Ministerstva cestovného ruchu a športu SR či doživotnej renty pre premiéra aj generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Lepší výber daní a vrátenie trestných sadieb by mohli priniesť do štátneho rozpočtu viac peňazí. Opoziční poslanci zároveň vyzvali premiéra, prezidenta Petra Pellegriniho a ministrov, aby šetrili najmä na sebe, čo by prispelo aj k zvýšeniu prídavkov pre deti.