Vyšetrovanie darovania vojenskej techniky na Ukrajinu pokračuje: Gašpar informuje o aktuálnom stave

Tibor Gašpar (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Vyšetrovací tím Darca, ktorý od novembra minulého roka prešetruje podozrenia z protiprávneho konania v súvislosti s darovaním slovenskej vojenskej techniky na Ukrajinu v minulom volebnom období, zatiaľ začal jedno trestné stíhanie. Týkať by sa malo trestného činu porušovania povinnosti pri správe majetku. Po rokovaní výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť to uviedol podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD).

V akom stave je vyšetrovanie?

Ozrejmil, že na výbore v súlade s právomocami žiadali od orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) odpovede, v akom stave je vyšetrovanie. V jednej veci je podľa jeho slov začaté trestné stíhanie. "V štyroch je vedené predprípravné konanie, keď sa rozhoduje, či bude alebo nebude vedené trestné stíhanie," dodal Gašpar. Tím podľa jeho informácií pracuje denne, zhromažďuje dôkazy a o prípadných iných trestných stíhaniach bude ďalej informovať. Gašpar zároveň dodal, že v jednej z vyšetrovaných vecí si uplatnil právo dozorovať ju europrokurátor Juraj Novocký. Vec sa má týkať nákupu munície.

archívne video

Tvorba koaličnej zmluvy bola o tom, kto a ako chce vykonávať svoje politické ciele, tvrdí Tibor Gašpar (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Spolu so štátnym tajomníkom Ministerstva obrany SR Igorom Melicherom zdôraznili, že im ide o to, aby procesy prebehli podľa zákona, boli získané dostatočné dôkazy, aby výsledky vyšetrovania neboli spochybňované zasahovaním politiky. "Treba sa zastať OČTK, lebo výpovedí a dôkazov je mnoho a treba sa zastať zákonného postupu," povedal Melicher.

Špeciálny vyšetrovací tím Darca

Na Úrade boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) zriadili v novembri minulého roka špeciálny vyšetrovací tím s názvom Darca. Podnetom na jeho zriadenie bola správa Národného kontrolného úradu. Ten vo svojich zisteniach uviedol, že Slovensko darovalo Ukrajine od vypuknutia vojenského konfliktu vojenský majetok v hodnote takmer 700 miliónov eur. Kontrola ukázala nezrovnalosti v údajoch o darovanom majetku vykazovaných rezortom obrany a generálnym štábom. Zároveň zistili rozdiel medzi tým, akú pomoc odsúhlasila vláda a v akej hodnote nakoniec Ukrajine majetok darovala.

Koaliční poslanci sa na výbore snažili podľa opozície ovplyvniť políciu

Niektorí poslanci koaličných strán sa snažili na výbore Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť ovplyvňovať policajtov v súvislosti s vyšetrovaním darovania vojenského majetku Ukrajine. Zhodli sa na tom opoziční poslanci po pondelkovom rokovaní výboru.

Podpredseda výboru Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ) taktiež tvrdí, že na výbore zaregistroval tlak koaličného poslanca Tibora Gašpara (Smer-SD) na vyšetrovací tím. "Nebudem zachádzať úplne do podrobností, ale bolo to na spôsob poučovania, koľko a akých členov by mal mať vyšetrovací tím, ako rýchlo by mal konať, prečo už nie sú začaté iné trestné stíhania a podobne. Vyzeralo to ako na porade policajného prezidenta, a nie na rokovaní brannobezpečnostného výboru, čiže bolo to absolútne nevhodné," uviedol Grendel. Vedenie Policajného zboru vyzval, aby vyšetrovací tím uchránil od politických tlakov.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Podľa Krúpu sa koalícia snaží prekryť iné témy

Opozičný poslanec Juraj Krúpa (SaS) má tiež za to, že koalícia sa týmto snaží prekryť iné témy. "Prioritným cieľom je prekryť, vytvoriť nejakú kauzu a znova sa zaoberať niečím iným ako tým, čo je podstatné," podotkol. Krúpa taktiež podporuje Policajný zbor a vyšetrovateľov, ktorí sa darovaním vojenskej techniky zaoberajú. "Zo strany niektorých koaličných predstaviteľov tam bol vyslovene urobený až nátlak na šéfa Úradu boja proti organizovanej kriminalite a na poverenú policajnú prezidentku, kedy majú začať, s kým majú začať, kedy majú vyšetrovať, koho majú vyšetrovať a ako ich majú obviniť," priblížil Krúpa.

Nezaradený poslanec Ľubomír Galko uviedol, že koalícia sa snaží otvorením témy darovania techniky Ukrajine odpútať pozornosť. "Darovanie techniky bolo morálne, správne, v súlade so zákonom. Som presvedčený, že Najvyšší kontrolný úrad SR nemal všetky podklady z ministerstva obrany, ktoré mal mať, že vychádzal len z tých informácií, ktoré dostal," povedal Galko. Taktiež podľa vlastných slov zaregistroval na výbore tlaky zo strany koaličných poslancov smerom k polícii a vyšetrovateľom. "Predstavitelia Policajného zboru, ktorí tam boli, asertívne ukázali poslancom koalície, kde je ich miesto a že oni budú vyšetrovať tak, ako uznajú za vhodné a že jednoducho si nenechajú do toho hovoriť," skonštatoval Galko s tým, že polícia má jeho plnú podporu.