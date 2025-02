SaS o 13. dôchodkoch: Ak štát nemá peniaze, tak ich logicky nemá platiť

Branislav Gröhling (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Ak raz štát nemá peniaze na 13. dôchodky, tak ich logicky nemá platiť. Keď vám na účte ostáva 200 eur do najbližšej výplaty, tak neurobíte nákup za 600 eur," spresnil Gröhling. Peniaze, ktoré štát míňa na 13. dôchodky, nerastú podľa Gröhlinga na strome. Zvyšuje sa nimi dlh a platia to všetci pracujúci na Slovensku. Zhoršuje sa zároveň ekonomická situácia a ľuďom sa zdražuje život.

Podľa Gröhlinga treba ľuďom povedať pravdu. "Nemáme peniaze, nevieme vám dať 13. dôchodok," povedal Gröhling. Koalícia by podľa neho mohla urobiť všetko pre to, aby sa naštartovala ekonomika a aby sa mohli dôchodky plošne zvýšiť. "Cieľom by predsa malo byť plnohodnotných 12 dôchodkov, nie čakanie na 13. dávku. Ale nie. Vy ste si vybrali cestu, ktorá nás ženie do pekla," odkázal Šutajovi Eštokovi predseda SaS.

Okamžitá reakcia Šutaja Eštoka

"Antisociálna pravica v nedeľu (23. 2.) potvrdila svoj zámer okamžite zrušiť 13. dôchodok. Gröhling so svojou SaS pravidelne deklaruje, že podľa nich sú naši dôchodcovia len príťažou pre slovenskú ekonomiku. Teraz už otvorene hovoria o tom, že keby sa spolu s Progresívnym Slovenskom a (Igorom) Matovičom dostali k moci, okamžite by zrušili 13. dôchodok a nastavili ďalšie antisociálne opatrenia. Koniec 13. dôchodkov, zvýšenie DPH na základné potraviny, presun zdravotnej starostlivosti len do veľkých miest či bezhlavá podpora vojny - to je program opozičných strán. Hlavne z tohto dôvodu zostáva úlohou Hlasu aj naďalej robiť všetko pre to, aby antisociálna pravica nikdy nedostala príležitosť uskutočniť svoje nebezpečné plány," uviedol na sociálnej sieti Šutaj Eštok.