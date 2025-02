Rezort športu sa otriasa: Skúseného Keketiho má vystriedať Huliak, prejavte trochu ÚCTY, odkázal minister

Keketiho môže v kresle ministra vystriedať neskúsený Huliak. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Vládna kríza spustila doteraz nevídané debaty o ministerských rošádach. Hneď prvé na rane je veľmi pravdepodobne ministerstvo cestovného ruchu a športu, ktoré patrí SNS. Vedie ho Dušan Keketi, ktorému sa však nepáči, akým spôsobom si túto inštitúciu v dôsledku vládnej krízy aktéri pohadzujú. Je to vraj neúctivé a čo ešte viac otriasa chodbami ministerstva je fakt, že vedúcu pozíciu by mal podľa zákulisných informácií prebrať Rudolf Huliak z Národnej koalície.

Má to byť práve poľovník a niekoľkoročný starosta Očovej, ktorý má obsadiť post ministra cestovného ruchu a športu. Keketi pritom na stoličke ministra sedí len zhruba rok, odkedy rezort na žiadosť Andreja Danka z SNS vznikol. Ministerstvo ako také pripadlo aj tejto strane, čo sa však po Dankovom otvorenom liste a prebiehajúcej vládnej kríze zrejme čoskoro zmení.

Dôveryhodné zdroje z vnútra vlády totiž skutočne disponujú informáciami o tom, že rozuzlenie vládnej krízy bude sčasti znamenať aj výmenu ministra tohto rezortu. Keďže sú to práve Huliakovci, ktorí po príchode Romana Malatinca nabrali na počtovej sile z hľadiska Hlasov, koalícia v záujme zachovania väčšina začala diskusiu ohľadom ministerského postu aj s nimi. Zisk jedného z ministerstiev bola koniec-koncov aj jedna z dlhodobých požiadaviek Huliaka.

Svoj názor prejavila aj verejnosť

Teraz to má byť práve on, kto sa má posadiť do kresle ministra športu a viesť rezort s viac ako niekoľkými desiatkami zamestnancov. Sám pritom inštitúciu tohto rozmeru ešte nikdy predtým neviedol a aj naši čitatelia pripísali Huliakovi nedôveru viesť tento rezort v kontexte toho, že nemá vôbec skúsenosti s dianím v oblasti športu.

Keketi tvrdí, že nervozita z aktuálneho diania narastá v celom rezorte

Nadšením rozhodne neprekypuje ani skúsený Keketi, ktorý sa v TA3 na tému možného "odovzdania rezortu" v záujme zažehnania koaličnej krízy vyjadril veľmi znepokojujúco. "Vnímame všetky veci, ktoré sa dejú okolo. Nie sme súčasťou rokovaní a ani bilaterálnych debát. To, čo má mrzí je, že sa z tohto ministerstva stal nejaký predmet, ktorý sa teraz pohadzuje hore-dole," vyjadril svoje sklamanie Keketi.

"Rád by som povedal, že nervózny nie som len ja, ale nervózni sú aj 160 zamestnanci ministerstva a tiež viac ako 80 športových zväzov, viac ako 40 organizácií cestovného ruchu . Máme tu viac ako 500-tisíc športovcov , ktorí môžu byť nervózni z nejakého ďalšieho vývoja. Máme viac ako 150-tisíc aktívnych detí do 18 rokov , ktoré športujú. Máme tu 170-tisíc zamestnancov, ktorí pracujú v sektore cestovného ruchu, v hotelierstve, v astre, " zosumarizoval ešte stále pôsobiaci šéf ministerstva cestovného ruchu a športu.

Prejavte trochu úcty, vyzval aktérov krízy minister

Keketi tiež evidentne vníma nedôstojný spôsob, akým sa začalo o prebratí rezortu huliakovcami vo veľkom debatovať, hoci ešte nič nie je definitívne potvrdené. Viacerí koaliční predstavitelia však pripustili, že so skupinou poslancov Národnej koalície je nutné diskutovať, ak chcú mať väčšinu. "Nerobme tu z toho ministerstva nejaký ľahký terč. Nejaký predmet, ktorý sa bude pohadzovať len tak. Sú to dva veľmi seriózne sektory, ktoré generujú veľký prínos do hrubého domáceho produktu Slovenska. Trošku ... úcty by som ... žiadal, či už od komentujúcich, ale aj od politikov. Nemalo by to byť predmetom nejakej ľahkej dohody," dodal Keketi.