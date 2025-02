VIDEOROZHOVOR Viskupič varuje: Sociálka je na kolenách, grécky scenár je čoraz reálnejší, Kamenického dlhopisy chváli

Viskupič varuje pred gréckou cestou v prípade Sociálnej poisťovne. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Aká atmosféra panuje v SaS-ke? Od zvolenia nového predsedu Branislava Gröhlinga to bude už čoskoro rok.

- Máme takmer rok nového predsedu. Je to jednoducho fakt. Myslím si, že sme týmto krokom preukázali, že sme dospelá, stabilizovaná strana. Zvládli sme odchod "otca zakladateľa". Preferencie si myslím, že nám dokonca trošku stúpli a sú stabilizované. Pracujeme a prinášame riešenia.

Sociálna poisťovňa na základe verejných dát počas minulého roka hospodárila s finančným schodkom vo výške takmer troch miliárd eur. Ako sa pozeráte na túto situáciu?

- V prvom rade si treba povedať, že ročný deficit vo výške troch miliárd je pri takejto inštitúcii obrovské číslo. Je to dokonca viac, ako činí celá konsolidácia, o ktorej hovorila koalícia. Plus mínus sa hovorí o hodnote 2,7 miliardy. Je to problém. Nie je to však len problémom vlaňajšieho obdobia. Pre tento rok je v rozpočte navyše nadefinovaných 2,75 miliardy eur ako dofinancovanie Sociálnej poisťovne. To znamená, že aj v tomto roku zrejme vyrobí ďalší trojmiliardový schodok.

Čaká nás aj bohaté parlamentné dianie. Kedy môžeme očakávať najbližšiu schôdzu a čo bude jej obsahom?

- Treba povedať, že bola náhle zrušená riadna februárová schôdza. Tam sme mali aj my svoje návrhy. Môžem povedať toľko, že len za mňa ich tam bolo asi päť. Všetky by pomáhali občanom. Bohužiaľ, koalícia rozhodla, že schôdza nebude a nahradila ju mimoriadnou schôdzou s jasne stanoveným programom podľa ich réžie.

Takéto kroky odoberajú poslancom právo, a to aj tým koaličným, robiť vlastné zákonné iniciatívy. Najbližšia riadna schôdza je teda v marci. Mala začínať 26. marca, ak si to dobre pamätám. Tam je naplánovaných veľmi veľa bodov, keďže body z februárovej schôdze, ktorá sa mala konať, sú presunuté na jar.

O terajšom ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richardovi Rašim sa už dlhodobo hovorí ako o budúcom predsedovi parlamentu. KDH sa už vyjadrilo, že hlasy pre jeho voľbu nedodá. Čo sa stane, ak pána Rašiho nakoniec do čela Národnej rady nezvolia?

- Koalícia má zásadné problémy vládnuť. 90 percent energie venujú sebe, či už to bola napríklad úprava trestného zákona, ale dnes tieto percentá energie venujú už len tomu, aby boli nejako schopní vládnuť. Nerobia nič, čo by pomáhalo občanom, čo by vylepšovalo našu hospodársku, ekonomickú situáciu či konkurencieschopnosť. Je to krásne vidieť na prípade pána Rašiho. On musí najprv podať demisiu a až potom sa môže uchádzať o predsedu parlamentu. Z toho vyplýva, že už aj on sám sa ju bojí podať.

V rozhovore sa tiež dozviete:

Ako to je s možnou personálnou posilou SaS v podobe Štefana Hamrana

Či sa má Slovensko pripraviť na "grécku cestu"

Čo ho presvedčilo o kvalite ponuky dlhopisov pre ľudí z dielne Ladislava Kamenického

Či môže štát tento nástroj využívať aj na sanovanie verejného dlhu

Či SaS svojimi hlasmi podporí odvolávanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu pre kauzu prečerpávacej vodnej elektrárne na Podpoľaní

