VIDEOROZHOVOR Člen koaličného Hlasu: Miesto šéfa parlamentu je hotová vec, migaľovci sa spreneverili hodnotám strany

Poslanec Svoboda prehovoril o internom dianí v Hlase po vylúčení migaľovcov.

BRATISLAVA - Matúš Šutaj Eštok ich len nedávno posielal do opozície za Igorom Matovičom a vďaka ním sa takmer rozložila krehká vládna väčšina. Skupina takzvaných migaľovcov na čele s bývalým novinárom a dnes už exčlenom Hlasu Samuelom Migaľom sa na začiatku roka 2025 postarala o poriadne politické dusno. O tom, aké sú pomery v koaličnom Hlase-SD dnes sa pre Topky rozhovoril jeho poslanec Zdenko Svoboda. Priblížil aj tému voľby budúceho šéfa parlamentu a tiež uhol, pod akým teraz nazerajú na odpadlíkov z Hlasu.

Ako sa v strane pozeráte na situáciu ohľadom takzvaných migaľovcov?

- Ide o to, že rozhodnutie o vylúčení pána Samuela Migaľa a pána Radomíra Šalitroša ja osobne považujem za správne a rozumné riešenie. Je to v súlade s hodnotami, ktoré si strana Hlas - Sociálna demokracia zakotvila, keď do tohto politického ringu vstúpila. Najskôr sú záujmy ľudí v krajine, potom záujmy strany a až tak záujmy jednotlivcov.

Bolo pri pôvodnom počte 79 hlasov "šťastné riešenie" vyhodiť dvoch koaličných poslancov zo strany?

- Z môjho pohľadu či bolo šťastné... bolo určite správne a rozumné. S vydieračmi sa nerokuje. Vydierači si nastavili nejaké požiadavky, ktoré boli nesplniteľné. Treba povedať to, že nie je normálne, aby jednotliví poslanci uverili v samých seba a na piedestál postavili podmienku na zachovanie tejto vlády v podobe rôznych funkcií.

Ako dlho trvalo, kým migaľovci svoje hodnotové požiadavky postupne premenili na údajné požiadavky o tieto dôležité funkcie?

- Vnímal som, že im ide o riešenie otázok hodnotového charakteru, ale až po tom medializovanom stretnutí som bol šokovaný z toho, keď som sa dozvedel, o čo im ide. Je to informácia spred týždňa, až týždňa a pol.



Poznali ste pána Migaľa už pred vstupom do politiky? Podobne ako pán Erik Tomáš či Gábor Grendel pochádzal z mediálneho prostredia. Ako ste ho vnímali?

- Pána Migaľa som vnímal z televíznych obrazoviek tak, ako všetci ostatní. Ja som zakladajúcim členom strany, čo značí, že sa v nej pohybujem od úplného začiatku zbierania podpisov až po pozíciu, ktorá mi bola ponúknutá terajšieho predsedu strany. Ja som ho začal evidovať až počas predvolebnej kampane v roku 2023. Každý z nás vstupuje do politiky s rôznymi skúsenosťami a v nejakom časovom slede. Tie ciele by sme ale mali mať rovnaké – konať v záujme občanov Slovenskej republiky. Tu sa ale s pánom Migaľom rozchádzame.

Prebehlo už stretnutie s premiérom, ktorý chcel vysvetliť náhly koniec Migaľa a Šalitroša v Hlase?

- Rokovania medzi koaličnými partnermi prebiehajú na pravidelnej báze. Ide o korektné rokovania. Aby som to dovysvetlil, rozhodnutie, ktoré sme prijali na kongrese, bolo zadefinované v rámci stability a posilnenia dôveryhodnosti tejto vlády.

