Posun v prípade únosu študentky Sone: Súd vzal obvineného do väzby, lehotu predĺžili o štyri mesiace

Ivo P. pred pojednávaním v prípade znásilnenej študentky Sone (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Obvineného v prípade únosu študentky Sone vzal súd do väzby. Lehotu predĺžil o štyri mesiace. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytol hovorca bratislavského krajského súdu Pavol Adamčiak. Rozhodnutie súdu podľa jeho slov nie je právoplatné, obvinený si ponechal lehotu na vyjadrenie.

"Mestský súd Bratislava I o návrhu Krajskej prokuratúry v Bratislave rozhodol tak, že obvineného Iva Petráša vzal do väzby, a to z dôvodov takzvanej útekovej preventívnej väzby. To je z dôvodnej obavy, že by mohol utiecť a vyhýbať sa trestnému stíhaniu, a z dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti," uviedol Adamčiak. Ako podotkol, súd nenahradil väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka. "Súd predĺžil lehotu väzby o štyri mesiace," doplnil.

archívne video

Súd povolil obnovu konania v prípade únosu študentky Sone (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Prokurátor Generálnej prokuratúry SR tento týždeň zrušil rozhodnutie o zastavení trestného stíhania v prípade únosu a intoxikácie študentky Sone. Zároveň uložil prokurátorke krajskej prokuratúry, aby vo veci znovu konala a rozhodla.

Porušenie práv študentky

Ešte v januári Ústavný súd SR konštatoval porušenie práv študentky Sone. Vyhovel tak sťažnosti poškodenej voči zastaveniu trestného stíhania údajného páchateľa pre nepríčetnosť. Generálnej prokuratúre nariadil, aby vo veci znova konala.

Polícia prijala oznámenie o nezvestnosti študentky v septembri 2023. Našli ju v bezvedomí a intoxikovanú pri nemocnici v bratislavskej Petržalke. Vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky obvinil Iva Petráša z Bratislavy zo zločinu znásilnenia a z prečinu obmedzovania osobnej slobody. Súd následne vzal obvineného do väzby.

Koncom apríla minulého roka zastavila prokurátorka bratislavskej krajskej prokuratúry voči Ivovi Petrášovi trestné stíhanie pre jeho údajnú duševnú chorobu a z toho plynúcu nepríčetnosť v čase spáchania skutku. Súd vtedy vydal predbežný príkaz na jeho umiestnenie do zdravotníckeho zariadenia. Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka v júli 2024 informoval o návrhu prokurátora na obnovu konania z dôvodu nových skutočností týkajúcich sa posudzovania otázky nepríčetnosti obvineného.