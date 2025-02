Od pravidelného hodnotenia sudcov by sa mohlo upustiť, uviedol rezort spravodlivosti

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Koncepcia pravidelného hodnotenia sudcov by sa mohla zmeniť. Sudcovia by sa teda hodnotili len po výkone prvých piatich rokov vo funkcii a nie každých päť rokov, ako to bolo upravené v doteraz platnej právnej úprave. Rovnako by sa mohlo upustiť od hodnotenia sudcu v súvislosti s výberovým konaním na funkciu predsedu súdu a predsedu senátu. Vyplýva to z novely zákona o sudcoch a prísediacich, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR.