Toto zrejme nemal robiť: Vychytený český moderátor si verejne VYSTRELIL z Fica, nasledovala vulgárna smršť!

Vojnar zverejnil satirický status koncom mesiaca na sociálnej sieti Facebook. "Premiér Robert Fico aj naďalej svojimi výrokmi eskaluje napätie medzi Českou a Slovenskou republikou. Sú potvrdené informácie, že na Slovensku sa pomaly prebúdzajú spiace fašistické bunky znovuobnovené Hlinkovej gardy platené zlým východom a pripravujú štátny prevrat, len z opačnej strany, než tvrdí premiér cez skorumpované a týmito fašistami ovládané slovenské médiá. Armáda Slovenskej republiky začína pripravovať preventívne vojenské cvičenie na česko/slovenskej hranici," napísal v príspevku moderátor Vojnar.

PROSÍM ČTĚTE! JE MI TO LÍTO, ALE JE TO NA NAŠÍ OBRANU!!🙏 Premiér Robert Fico i nadále svými výroky eskaluje napětí... Posted by Petr Vojnar on Friday, January 31, 2025

Vojnar pokračoval v divokom statuse

Tu sa však Vojnar nezastavil a v odkaze na absurdnú argumentáciu Ruska a v minulosti Nacistického Nemecka sa rozpísal ďalej. "Na slovenských školách sa už ani nevyučuje slovenčina, ako tomu ešte pár desiatok rokov späť bolo. Ide o jasné náznaky genocídy páchanej na Čechoch. Už z historických analógií je jasné, že Slovensko stále spadá pod českú sféru vplyvu, a tak je nad slnko jasné, že Špeciálna vojenská operácia s cieľom defašisizácie Slovenska na seba nenechá dlho čakať," pozdvihol Vojnar satiru do už tak absurdných výšok.

Operácia "Halušky"

"Aj keď česká vládna garnitúra trvá na tom, hodiť na Bratislavu atóm, armáda to skúsi s tankami a delami. S atómom by vraj tak dobre neuspeli. 'Netušíme, aké genetické mutácie by sa v nasledujúcich rokoch mohli cez atómový spad vyskytnúť a predstavte si Slováka a mutanta k tomu,' nechal sa počuť generál Karel Řehka. O aktuálnom dianí budeme aj naďalej informovať!" uzavrel status Vojnar s tým, že celú túto operáciu ešte nazval "Halušky".

Pobavenie sa dostavilo, no aj masívna kritika

Pri spätnom pohľade možno súdiť, že sa Vojnarovi dostalo pobavených reakcií na tieto evidentne satirické riadky, no napriek tomu sa pod príspevkom objavilo viacero pobúrených ľudí. Viacerí písali v slovenčine. "Ty si čistý k***,"; "Vy ste fakt už dr*nutý? Toto je naozaj veľká drzosť, váš status je už do blázinca!! Nič také neexistuje!"; "Šírite poplašné správy a na to je zákon!,"; "Ty si originál dement", reagovali podráždení ľudia pod statusom.

Príspevky sú možno tvrdé, no majú zmysel, vysvetlil moderátor, ktorý rozhodne nemieni skončiť

"Samozrejme, že je to jedna k jednej ekvivalent klamstva Ruska v súvislosti s Ukrajinou a Slovenskom. Je to drsný humor. Do Roberta Fica sa púšťam často, potom mi tiež chodia vyhrážky, priania, aby som zdochol a podobne. Ale moje príspevky väčšinou majú dosť zhliadnutí a pokiaľ to jediného človeka podliehajúceho dezinformáciám donúti sa zamyslieť nad tým, čo tí ľudia robia, tak to splnilo svoj účel," vysvetlil pre portál extra.cz sám Vojnar.