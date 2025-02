Fico rokoval o preprave azerbajdžanského plynu na Slovensko tranzitom cez Ukrajinu: Summit mu potvrdil, že sa svet úplne zmenil

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Premiér uviedol, že šéfovia vlád a štátov na neformálnych rokovaniach hovorili o možnostiach obchodnej vojny medzi EÚ a USA vzhľadom an rôzne rozhodnutia, ktoré prijíma americký prezident Donald Trump. Dodal tiež, že v rámci rokovaní cítiť tlak na zvyšovanie obranných výdavkov v Európe. Zároveň však pripomenul, že po tom, čo z technických dôvodov nemohol minulý týždeň pristáť v Bruseli, nadviazal na predošlé rokovania s eurokomisárom pre energetiku Danom Jorgensenom v rámci rokovaní o obrane.

"Opäť sme hovorili o plyne pre Slovensko. Spoločne s Európskou komisiou pracujeme na alternatíve dovozu plynu z Azerbajdžanu na Slovensko, čo by zabezpečilo dobré, kvalitné dodávky plynu pre našu krajinu, pokiaľ ide o vnútornú spotrebu," opísal situáciu. Ako dodal, pomohlo by to postupne ovplyvniť tranzit plynu cez Ukrajinu a vyjadril, že už v krátkom čase prídu dobré správy pre Slovensko. Komisár Jorgensen na sociálnej sieti oznámil, že pokračuje v diskusiách s predsedom vlády SR o energetických otázkach, pričom obe strany hľadajú riešenia na zmiernenie ukončenia tranzitu plynu a zabezpečenie dodávok tejto suroviny, čo má byť v súlade s programom EÚ RepowerEU.

Rokoval aj o novelizácii Ústavy SR

Okrem účasti na neformálnom summite Európskej únie sa premiér SR Robert Fico v pondelok v Bruseli stretol aj s eurokomisármi pre energetiku Danom Jörgensenom a pre demokraciu a právny štát Michaelom McGrathom. Schôdzku s Jörgensenom Fico označil za "tradičnú", keďže rokovali o dodávkach plynu pre Slovensko. S McGrathom hovoril o pripravovanej novelizácii Ústavy SR. Fico o tom informoval vo videu na sociálnej sieti Facebook.

Podľa Fica slovenská vláda spoločne s Európskou komisiou pracuje na alternatíve dovozu plynu z Azerbajdžanu do SR. Ako zdôraznil, na jednej strane by to zabezpečilo "dobré, kvalitné a bezpečné dodávky" plynu pre potreby Slovenska, a zároveň by sa mohol postupne obnovovať tranzit plynu cez SR. Predmetom rozhovoru s McGrathom bol "technicky právny problém", kedy môže mať Ústava SR prednosť pred aktmi EÚ, ozrejmil Fico. McGrath už predtým pripomenul, že prednosť práva EÚ je pevne stanovená v judikatúre Súdneho dvora EÚ a o tejto veci nie je možné diskutovať.

archívne video

Z cesty suverénnej zahraničnej politiky založenej na EÚ a NATO nikdy nezídeme, tvrdí Fico (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Premiér eurokomisárovi predstavil zámer dať do ústavy ustanovenie, že SR rozpoznáva iba dve pohlavia - mužské a ženské. Úprava sa podľa neho týka aj adopcií detí. Fico takisto chce, aby bol štátny výchovno-vzdelávací program v súlade s ústavou. S McGrathom sa Fico podľa svojich slov dohodol na dialógu. Vyjadril preto presvedčenie, že ak bude akýkoľvek návrh v prípade úpravy Ústavy SR definitívne predložený do Národnej rady SR, tak bude z právneho hľadiska "perfektný" a nebude vyvolávať žiadne konflikty s Bruselom.

Summit EÚ podľa Fica potvrdil, že "svet sa úplne zmenil". Spomenul kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý uvalil clá na Mexiko, Kanadu i Čínu, tlačí na zvyšovanie zbrojných výdavkov a navrhuje, aby sa Grónsko stalo súčasťou USA. "Za týchto okolností je čím ďalej tým dôležitejšie povedať slovenskej verejnosti, ako sa bude vláda správať v rámci nášho členstva v EÚ a NATO, ak bude čeliť všetkým ťažkostiam vzhľadom na popísané udalosti," dodal Fico. Stretnutie o zastavení tranzitu ruského zemného plynu na Slovensko sa malo pôvodne konať v Bruseli vo štvrtok, z technických príčin bol však uzavretý belgický vzdušný priestor a slovenský vládny špeciál sa musel vrátiť na Slovensko.