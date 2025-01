SNS žiada prísnejšie preverovanie vládnych nominantov: Danko urobí všetko preto, aby vláda zotrvala

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Koaličná SNS chce iniciovať legislatívu, podľa ktorej by musel každý minister i štátny tajomník pri nástupe do funkcie deklarovať, že nemá kontakty so žiadnymi bezpečnostnými zložkami iných štátov a ani v nich nepôsobil. Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedol šéf SNS a podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko. Zároveň vyhlásil, že urobí všetko preto, aby vláda vydržala.