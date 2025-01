SNS chce volebné zmeny: Týkajú sa obcí a samosprávnych krajov! TOTO navrhujú

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Koaličná SNS chce predĺžiť volebné obdobie v samosprávach zo súčasných štyroch na šesť rokov. Týkalo by sa to volieb do orgánov samosprávnych krajov i volieb do orgánov samosprávy obcí. Zmenu chce SNS zakotviť v Ústave SR. informovala o tom riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.