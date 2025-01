Slovenskí politici vidia v nástupe Trumpa výzvy, ale aj nádej: Tieto PRIORITY vraj rozhodnú o chode dejín!

Na nástup Donalda Trumpa reagovali viaceré slovenské politické strany. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ramon Leško, TASR/AP Photo/Alex Brandon)

BRATISLAVA/WASHINGTON - Koniec funkčného obdobia amerického prezidenta Joea Bidena so sebou nesie nevyhnutnosť nástupu jeho staronovej alternatívy - Donalda Trumpa. Ten začína svoje funkčné obdobie v mimoriadne turbulentnom geopolitickom dianí v globálnom vnímaní. Bublajúce vojnové konflikty, ekonomické výzvy či záruky bezpečnosti sú hlavnými témami, ktorými sa zrejme Trump bude musieť zaoberať. Ako sa na jeho nástup dívajú slovenskí politici a čomu želajú do najbližšieho úradovania? Aj na toto sme sa ich pýtali.

Tri záchytné body, ktoré vidí Korčok

K téme nástupu Donalda Trumpa sa za Progresívne Slovensko vyjadril jeho najnovší prírastok – exminister zahraničných vecí Ivan Korčok. Ten v súvislosti so začiatkom druhého funkčného obdobia Trumpa pripomenul tri heslá, na základe ktorých by Slovensko malo k administratíve USA pristupovať.

"Na prvom mieste je bezpečnosť a obrana . Členstvo Slovenskej republiky v NATO nemá alternatívu. Po druhé, musíme urobiť všetko preto, aby sme v spolupráci s novou administratívou USA zabránili tomu, aby sa v Európe menili hranice silou a agresiou . Ak by sa toto nedocielilo, boli by to obrovské negatívne náklady s dopadom na USA. V treťom bode ide o to, aby bola nevyhnutnosť využitia potenciálu nášho vnútorného trhu v spolupráci s USA. Musíme urobiť všetko preto, aby sme tento priestor využili na tvorbu pracovných miest a zabránili možnej obchodnej vojne," vyjadril sa Korčok.

Tlačová konferencia PS na tému: Nástup Donalda Trumpa a jeho dosah na slovensko-americké vzťahy (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Želáme prezidentovi Trumpovi, aby jeho rozhodnutia viedli k posilneniu stability na globálnej úrovni a k ochrane základných princípov medzinárodného práva . Spoločne s USA musíme zabrániť tomu, aby sa v Európe mohli meniť hranice silou a vojenskou agresiou. Je dôležité urobiť všetko pre to, aby toto vnímal prezident Trump aj ako americký záujem," dodalo hnutie Progresívne Slovensko cez svojho tlačového hovorcu Petra Kölesa.

Trump bude zvyšovať tlak na obranyschopnosť, tvrdí Krúpa

"V prvom rade treba povedať toľko, že , tým, čím sa Trump vyznačuje sú neštandardné postupy, vyjadrenia a nepredvídateľnosť . Máme len zbožné želanie, aby sme videli väčšiu predvídateľnosť. Zatiaľ to však zostáva len v rovine želania. To, čo nás spája, je budovanie bezpečnosti a posilnenie obranyschopnosti nás všetkých - v rámci Aliancie a aj v prípade posilňovania bezpečnosti z globálneho hľadiska," povedal poslanec Juraj Krúpa z SaS.

Strana SaS o zlyhávaní bezpečnosti a ochrany obyvateľov na Slovensku (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

"To, čo bude Trump od nás očakávať, je aby sme boli spoľahlivým spojencom a bude efektívne investovať do svojej obranyschopnosti. Bude tu aj tlak na zvyšovanie výdavkov na obranu, ktoré Európa zanedbávala. Napriek zvýšeniu tam máme manko. Kým to naplníme, prejdú roky," povedal na tlačovom brífingu Krúpa.

Juraj Krúpa (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

"Ak chceme byť spoľahlivým spojencom pre USA, nemôžeme sa správať tak, ako sa správame teraz. Ide o vypúšťanie lastovičiek ohľadom vystupovania z EÚ alebo z NATO. Akú dôveryhodnosť to potom vyvoláva u našich partnerov a čo si o tom môže myslieť Trump? V rámci komunikácie Aliancie sa aj v kontexte čoraz viac objavuje výraz - Čína. Ide o potenciálneho globálneho vyzývateľa. USA vníma Rusko už len ako upadajúcu mocnosť, ktorá sa po tejto vojne len utvrdí," doplnil Krúpa.

Trumpovou oponentkou je Ursula von der Leyenová, čo ma znepokojuje, upozornil europoslanec Kaliňák

"Mňa Donald Trump vôbec nevyrušuje. Je pre mňa absolútne čitateľný. Mal by myslieť hlavne na seba. Bude donekonečna vymýšľať kreatívne nápady o tom, ako globálne posilniť Ameriku. Skôr ma vyrušuje fakt, že jeho oponentom za rokovacím stolom je Ursula von der Leyenová (predsedníčka Európskej komisie, pozn.red.). Tá je najznámejšou americkou lobistkou. Ona robí kroky, ktoré poškodzujú Európu s bonusom pre Spojené štáty americké," povedal počas vysielania relácie Sobotné dialógy na STVR europoslanec za Smer-SD Erik Kaliňák.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Veľa vecí sa zmení, prioritne by sa mal riešiť ukrajinský konflikt, tvrdí Hlas

"Prezident USA Donald Trump bude 47. prezidentom Spojených štátov amerických. Veľa vecí sa jeho nástupom zmení nielen v USA, ale na celom svete. Preto mu želáme, aby robil politiku v prospech mierových riešení , ktoré vnesú do sveta pokoj a stabilitu. Za prioritu považujeme skoré uzavretie mieru nielen na Ukrajine, ale tiež vo viacerých vojnových konfliktoch," reagovala na aktuálne dianíe hovorkyňa Hlasu-SD, Michaela Eliášová.

Trump je podľa strany rázny a priamy líder, ktorý sa nebojí robiť aj tvrdé opatrenia. "Mal by však odhadnúť mieru, ktorá nespôsobí zbytočné konflikty v spoločnosti a hlavne by sa mal riadiť zdravým rozumom a nie slepou ideológiou ako jeho predchodca. Naše krajiny spájajú spoločné hodnoty slobody a demokracie a veríme, že vzťahy medzi našimi krajinami ostanú rovnako silné ako doteraz," dodala Eliášová.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Matovičovci pripomínajú novozvolenému prezidentovi jeho sľuby a slová o Grónsku a Kanade

Hnutie Slovensko na čele s Igorom Matovičom reaguje na Trumpov nástup s dôrazom na jeho avizované sľuby o skorom ukončení konflikte na Ukrajine. "Donaldovi Trumpovi prajeme, aby sa mu podarilo ukončiť vojnu na Ukrajine do jedného dňa po inaugurácii , tak, ako verejne sľúbil. A keď sa mu to nepodarí, tak aby spravodlivý mier zabezpečil aspoň v dohľadnom čase. Na začiatok by sa mohol vyvarovať nebezpečných vyjadrení o anektovaní Kanady, Grónska či Panamského prieplavu , ktoré ničomu nepomáhajú a stavajú USA naroveň barbarských štátov," zareagoval na naše otázky hovorca hnutia Matúš Bystriansky.

Igor Matovič (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Kresťanskí demokrati chcú posilňovanie vzťahov a oceňujú tento konkrétny Trumpov prístup

"KDH želá Donaldovi Trumpovi, aby po prebratí úradu aj napriek niektorým doterajším vyjadreniam, pokračoval v posilňovaní transatlantických vzťahov , ktoré sú nenahraditeľným pilierom ochrany demokracie a kolektívnej bezpečnosti. Hnutie mu praje, aby sa dokázal s rovnakým nasadením zasadiť za mierové riešenie a bezpečnostné záruky pre Ukrajinu i celý svet a aby nedochádzalo ani k polarizovaniu americkej spoločností a prispel k jej upokojeniu," zareagovala Lenka Kovár z tlačového oddelenia hnutia KDH.

Milan Majerský (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Hnutie tiež dúfa, že Trumpova administratíva bude udržiavať doterajšie vzájomne výhodné ekonomické vzťahy s EÚ a bude podporovať nehatenú obchodnú výmenu. "Republikáni sú pre KDH dlhodobo partneri, a budeme aj naďalej spolupracovať s americkým Kongresom, pri posilnení konkurencieschopnosti našich ekonomík, hlavne vzhľadom k bezpečnostným rizikám zo strany Činy, ale aj hľadaní odpovedí na globálne výzvy, ktorým čelí náš svet, v duchu konzervatívnych hodnôt," doplnilo hnutie, ktoré na záver dodalo, že osobitne oceňuje prístup prezidenta Trumpa k ochrane práva na život nenarodených detí.

Kontroverziu musí vystriedať pokoj a uváženosť, mienia Demokrati

Na novú kapitolu dejín americkej demokracie sa pozerá aj strana Demokrati. "Politika Donalda Trumpa je často spájaná s kontroverziou , ktorá môže vyvolávať v spoločnosti rozkol. Prajeme preto prezidentovi pokoj a uváženosť v rozhodnutiach a snahu nastoľovať témy, ktoré budú prínosné a založené na odbornosti nie populizme. Dúfame tiež v pokračujúcu podporu Ukrajine a upevňovaní vzťahov medzi Slovenskom a USA," zareagovala Martina Kakaščíková, hovorkyňa strany Demokrati.

Jaroslav Naď (Zdroj: Topky/Ramon Leško)