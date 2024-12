Je zlé, ak budeme obmedzené prostriedky dávať do energopomoci, uviedla exministerka financií: Šimko reaguje

(Zdroj: Facebook / Igor Šimko)

BRATISLAVA - Z dlhodobého hľadiska je najhorším riešením, ak budú obmedzené prostriedky použité na energopomoc. Uviedla to v stredu bývalá ministerka financií Brigita Schmögnerová v diskusii Zelená vízia pre Slovensko. Upozornila aj na potrebu investovať do obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Šimko (Hlas-SD) na to reagoval tým, že legislatívne opatrenia smerom k OZE postupne prichádzajú.

"Z dlhodobého hľadiska je to najhoršie riešenie, ak budeme obmedzené prostriedky dávať do energopomoci. A to nie len z hľadiska konsolidácie verejných financií, ale predovšetkým preto, že neriešime hlavnú príčinu, prečo vynakladáme veľké prostriedky na energopomoc," uviedla bývalá ministerka financií s tým, že dokáže pochopiť potrebu prvej vlny energopomoci, kedy bolo nutné pomôcť tým najzraniteľnejším. Následne však podľa nej treba prostriedky použiť na niečo iné.

"Sociálna demokracia by mala naozaj dosiahnuť, aby sa výrazne znížila energetická náročnosť, ak hovoríme o sektore domácností," podotkla Schmögnerová. Jej druhým cieľom by podľa nej malo byť zníženie cien elektrickej energie, pretože je to zložitejšie, pokiaľ ide o plyn. "To sa dá dosiahnuť jedine vtedy, ak sa bude investovať do obnoviteľných zdrojov energie. Ale na to táto vláda vôbec neberie ohľad," dodala.

Dnes dobiehame to, čo bolo zameškané

"Dnes je stav taký, že dobiehame, čo bolo zameškané, ale rieši sa naozaj v tom kontexte maximum preto, aby ľudia nemali premrštené ceny energií," reagoval Šimko s tým, že OZE sú objektívne kľúčom k tomu, aby bolo Slovensko menej závislé na akomkoľvek inom štáte. Jedným z opatrení, ktoré tomu pomáha, je podľa neho projekt Zelená domácnostiam.

"Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je zásadný krok, ktorý dokáže vzpružiť aj rozvoj obnoviteľných zdrojov energie. Zákon o strategických investíciách je ďalší zákon, ktorý to dokáže robiť. Tie legislatívne opatrenia nabiehajú a venujeme sa tomu," objasnil Šimko.

Poslanec NR SR za opozičnú SaS Karol Galek dodal, že strana upozorňovala na potrebu zavedenia adresnej energopomoci už v októbri minulého roku. "U nás by stačilo prepojiť databázu Sociálnej poisťovne s databázami dodávateľov, alebo to urobiť tak ako v Česku. Pokiaľ tam výdavky na energie dosiahnu 30 percent z celkových príjmov domácnosti, je to kompenzované. Ale musí si o to občan požiadať. To všetko sa mohlo diať už v tomto roku," uzavrel.