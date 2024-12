Odlišné názory na plošnú energopomoc: Ide o rozhadzovanie verejných peňazí?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Prekvapenie sa nekoná, vláda dlho predstierala, že hľadá skutočné riešenie na ceny energií. Držali ľudí v neistote celé mesiace a na poslednú chvíľu oznámili, že to dopadlo ako vždy. Plošnou energopomocou sa na energie skladáme aj milionárom. A skladáme sa všetci - aj tí najchudobnejší z nás," uviedol Štefunko s tým, že vláda mala 14 mesiacov na to, aby prišla so systémom adresnej energopomoci.

archívne video

Tlačová konferencia premiéra Fica k štátnej pomoci s cenou elektrickej energie pre ľudí (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Myslíme si, že to nie je zodpovedný prístup k financiám nás všetkých, špeciálne v situácii, kedy sme pred mesiacom a pol konsolidovali a rôzne transakčné dane alebo väčšie poplatky zasiahli peňaženky obyčajných ľudí," podotkol opozičný poslanec. Dodal, že PS niekoľko mesiacov navrhovalo pomoc prostredníctvom príspevku na bývanie. Zlúčením rôznych štátnych databáz by sa podľa neho dosiahlo to, že by pomoc dostali ľudia, ktorí si ju naozaj zaslúžia. Cena tepla v roku 2025 bude pre domácnosti a vybraných koncových odberateľov tepla zastropovaná na úrovni roka 2023. Vyplýva to z novelizácie nariadení, ktoré v piatok na svojom rokovaní schválila vláda.

Plošná energopomoc je len ďalším rozhadzovaním verejných peňazí

Vládou ohlásená plošná energopomoc vo výške 235 miliónov eur je podľa opozičných strán iba ďalším rozhadzovaním verejných peňazí. Opozícia sa zhodla, že opatrenia na pomoc s cenami energií mali byť adresné, nie plošné. Ohlásenú energopomoc kritizovali poslanci SaS, KDH aj klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ.

"Schválením plošnej energopomoci pri plyne a teple vo výške 235 miliónov eur vláda SR ukázala svoju neschopnosť vypočítať adresnú pomoc pre odkázaných. Mala na to viac ako rok a neprišla so žiadnym konkrétnym riešením," informovala za KDH hovorkyňa Lenka Kovár. Kresťanskí demokrati pripomenuli, že dlhodobo žiadajú adresné opatrenia, "nie helikoptérové peniaze, ktoré poškodzujú našu ekonomiku, sú neudržateľné, populistické a ožobračujú naše deti". Navyše, podľa KDH robia dieru v rozpočte a zvyšujú štátny dlh.

Opozičná SaS upozornila, že v prípade plošnej pomoci ju dostanú aj tí, ktorí ju nepotrebujú. Naopak, pre tých, ktorí pomoc s cenami energií reálne potrebujú, bude nižšia. "No čo je úplne najhoršie, pri plošnej pomoci si Slováci za energie zaplatia dvakrát. Prvýkrát vo faktúre od svojho dodávateľa, druhýkrát vo forme daní, ktoré platia štátu. Štát od každej domácnosti v priemere na budúci rok kvôli Ficovmu veľkému zdražovaniu vytiahne takmer 1000 eur, aby im potom vo forme dotácie vrátil ani nie desatinu," uviedol poslanec SaS Karol Galek.

Doplnil, že adresná pomoc by bola jediným spravodlivým riešením

"Pomoc majú dostať tí, ktorí ju reálne potrebujú, a to v plnej výške. Ministerku Sakovú sme na jej prípravu a predstavenie vyzývali od októbra minulého roku," dodal Galek. Parlamentná poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) považuje ohlásenú energopomoc za fintu, ľudia si podľa nej všetko zaplatia sami. "Hovoria, že ochránili ľudí, ale v skutočnosti ich okrádajú. Ficova energopomoc je len finta, ktorú si zaplatíme my všetci cez vyššie dane a drahší život. Toto nie je ochrana, ale podvod, za ktorý najviac zaplatia rodiny a dôchodcovia," upozornila Remišová.Premiér Robert Fico (Smer-SD) po piatkovom rokovaní vlády oznámil, že v budúcom roku sa nezvýšia ceny tepla a plynu pre domácnosti a ostanú na tohtoročnej úrovni. Na energopomoc pôjde približne 235 miliónov eur, ktoré boli schválené v štátnom rozpočte na budúci rok.