Hnutie Slovensko chce zákazať reklamy na hazard a alkohol: Obmedzenie má byť v TOMTO čase

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR za klub Slovensko, Za ľudí a KÚ navrhujú zákaz vysielania televíznych reklám na hazardné hry a alkoholické nápoje od 6.00 do 22.00 h. Chcú to presadiť novelou zákona o mediálnych službách, ktorú predložili do parlamentu.