Progresívne Slovensko navrhuje obmedzenia týkajúce sa vlastníctva médií verejnými funkcionármi

BRATISLAVA - Opozičné hnutie PS navrhuje obmedzenia týkajúce sa prevádzkovania, spoluvlastníctva a vlastníctva médií verejnými funkcionármi. Chce tak zabrániť zneužívaniu verejnej funkcie pre osobný prospech v mediálnom priestore. Presadiť to plánuje novelou ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložila poslankyňa Zora Jaurová (PS). Upozornila pritom na to, že súčasná legislatíva danú problematiku upravuje nedostatočne, keďže neobsahuje explicitné obmedzenia o vlastníctve médií verejnými funkcionármi.