Nová posila vstupuje do poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska: TOTO meno nikto nečakal

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Do poslaneckého klubu opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) vstupuje Viliam Tankó. Oznámil to na štvrtkovej tlačovej konferencii predseda PS Michal Šimečka spolu s Tankóom. Klub PS bude mať po novom 33 členov. Tankó bol zvolený do Národnej rady (NR) SR za hnutie Slovensko. Z poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ odišiel koncom augusta. Odvtedy pôsobil ako nezaradený poslanec.