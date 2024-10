Ambulanciám hrozí kolaps! Problémom sú konsolidačné opatrenia, tvrdí PS

Strana Progresívne Slovensko (PS) (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

"Ja nepočujem pani ministerku. Nepočujem, že by sa hlasne postavila za pacientov, že by sa postavila za našich zdravotníkov, že by bojovala proti týmto škodlivým opatreniam," poznamenal poslanec na stredajšej tlačovej konferencii.

archívne video

OZ sestier a pôrodných asistentiek kritizuje konsolidačný plán (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Skritizoval návrh spomalenia valorizácie platov zdravotníkov na tri percentá na jeden rok. Upozornil na to, že ambulancie dostanú menej peňazí. Namietal aj zámer zavedenia transakčnej dane. "Vláda, neviem, či úmyselne alebo zbabrala ten zákon alebo tú daň, ktorú predkladá do parlamentu tak, že sa bude vzťahovať aj na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti," povedal. Poukázal na to, že sa to negatívne dotkne aj lekárov v ambulanciách. "Za každú transakciu, či už si objednajú laboratórne testy, zaplatia služby, zaplatia energie, budú musieť zaplatiť transakčnú daň," ozrejmil.

Poslanec sa preto obáva, že hrozí kolaps ambulancií alebo zvýšenie poplatkov pre pacientov. "Predstavte si, že príde situácia, že ambulancie budú mať ešte menej peňazí. My budeme sledovať, ako budú ambulancie kolabovať, ale aj ako pacienti budú platiť viac poplatkov a zároveň aj ako budú o mesiace dlhšie čakať," skonštatoval.

Ministerke Dolinkovej zároveň vyčítal aj situáciu vo Fakultnej nemocnici Trenčín. Tá v pondelok oznámila, že počas pracovných dní od 15.30 do 7.00 h a počas víkendov a sviatkov nebude fungovať ústavná pohotovostná príjmová pediatrická ambulancia. Dvořák hovoril o kolapse pediatrie. "Z nášho pohľadu už ide o naozaj nepopierateľnú priamu zodpovednosť ministerky Dolinkovej. Ona sa zastáva neschopného riaditeľa, ona zavádza, klame a okrúca realitu," dodal.