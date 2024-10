Rezort obrany míňa miliardy eur neefektívne, uviedol Krúpa

(Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

BRATISLAVA - Ministerstvo obrany (MO) SR podľa opozičnej strany SaS a opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) míňa miliardy eur na modernizáciu sektora neefektívne. Rezort vynakladá prostriedky na projekty, ktoré by podľa nich mali riešiť iné ministerstvá.

Poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Krúpa (SaS) na utorkovej tlačovej konferencii vyhlásil, že výdavky rezortu sú zároveň v rozpore s konsolidáciou. "V rámci konsolidačných opatrení, ktoré tu máme a ktoré sa vláda rozhodla prezentovať, sa má ušetriť 2,7 miliardy eur. Tak tu máme ministra obrany a podpredsedu vlády Roberta Kaliňáka (Smer-SD), ktorý si zostavil akýsi zoznam, nákupný lístok, že čo všetko ide nakupovať a všetko to má byť v hodnote asi 5 miliárd eur," uviedol Krúpa.

Obrana bola na Slovensku podľa neho vždy podfinancovaná. Poslanec argumentoval percentom hrubého domáceho produktu, ktoré bolo na modernizáciu obrany vynakladané počas vlád Smeru-SD. Upozornil, že Severoatlantická aliancia nezapočítava do množstva vynakladaných prostriedkov všetky investície rezortu, ale iba tie, ktoré s obranou naozaj súvisia.

Krúpa kritizoval aj avizovaný nákup obrnených vozidiel 4x4. Ich nákupom rezort podľa neho zbytočne vytvorí ďalšie náklady, pretože jeden typ vozidiel 4x4 ozbrojené sily už majú. Dva úplne rôzne typy vozidiel sú podľa neho zbytočné a nie je jasné, či si ďalšie vlády budú môcť takéto rozhodnutie vôbec dovoliť.

Poslanec dodal, že príjmy z odoslaných zbraní na Ukrajinu sú vyššie ako počas úradníckej vlády Ľudovíta Ódora. Nákupy na ministerstve obrany kritizovalo aj PS. Podľa poslanca parlamentu Tomáša Valáška (PS) míňa rezort obrany verejné financie aj na výdavky, na ktoré by nemal. Patria medzi ne podľa neho výdavky na nemocnice či mosty. Podľa PS problémom nie sú samotné investície do bezpečnosti, hrozí však, že pre neefektívnosť nákupov nezostanú peniaze na to, čo je pre slovenskú obranu reálne potrebné.